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Місцеві вибори: жіночий рух "За майбутнє" відвідає 50 населених пунктів по всій країні за 12 днів

Київ, Понеділок 12 жовтня 2020 15:54
Місцеві вибори: жіночий рух "За майбутнє" відвідає 50 населених пунктів по всій країні за 12 днів
Фото: жіночий рух партії "За майбутнє" (прес-служба)
Автор: Styler

Жіночий рух партії планує проїхати понад 4 тис. км

Жіночий рух політичної партії "За майбутнє" вирушає у всеукраїнський тур: планує проїхати понад 4 тис. км за 12 днів та побувати в 50 населених пунктах Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької, Тернопільської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської та Київської областей.

Про це повідомляється на офіційній сторінці жіночого руху політичної партії "За майбутнє".

"Коли ми створювали Жіночий рух партії, для себе ставили завдання - зробити політику більш людяною. На жаль, переважній більшості політиків, як правило, не до звичайних людей, які проживають у невеличких містах і селах, а людей сприймають виключно як виборців і згадують про них виключно під час виборів. Наше основне завдання, передусім, - почути думки та проблеми, з якими щодня стикаються українці. А також представити наших кандидаток", - коментує очільниця жіночого руху Ірина Суслова.

Місцеві вибори: жіночий рух &quot;За майбутнє&quot; відвідає 50 населених пунктів по всій країні за 12 днів

Нові карантинні обмеження, погані погодні умови, дороги та інші непредбачувані обставини можуть внести корективи в накреслений маршрут, але дівчата сповнені рішучості познайомитися з якомога більшою кількістю людей, підтримати їх, дізнатися проблеми кожного містечка та знайти шлях їх вирішення, запевнила лідерка жіночого руху.

За словами Ірини, учасниці жіночого руху, які йдуть кандидатками на вибори, незалежно від своєї перемоги чи поразки, продовжать діяльність і після виборів і будуть займатись вирішенням проблем, за які взялися.

Вони матимуть підтримку з боку депутатів партії всіх рівнів, включаючи потужну депутатську групу у Верховній раді, наголосила Суслова.

Як відомо, місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня.

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