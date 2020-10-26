Местные выборы: когда второй тур и кто туда попадет

В Украине 25 октября прошли местные выборы по всей стране и уже появились первые результаты голосования. Граждане выбирали представителей местной власти всех уровней – от простых руководителей до мэров. Однако это был только первый этап. Когда ожидается второй тур местных выборов, кто туда попадет и где они будут проходить – читайте ниже.

Кто войдет во второй тур?

Согласно новому Избирательному кодексу, второй тур состоится, если никто из кандидатов на пост мэра города не набрал 50 и больше процентов во время голосования. Во второй тур выходят два кандидата, которые получили самую высокую поддержку избирателей.

Кто точно пойдет во второй тур станет известно не позднее 6 ноября. К примеру, если один из кандидатов на пост мэра наберет ровно 50% и больше, он будет приступать к работе без повторного голосования.

Второй тур будет только в больших городах

Второй тур выборов городских голов будет проводиться только в городах, где более 75 тысяч избирателей. Об этом сообщает координатор гражданской сети"Опора" Ольга Айвазовская.

"Мы видим, что есть большие перспективы организации повторного голосования в большинстве территориальных громад от 75 тыс. избирателей на должность городского головы", – отметила Айвазовская на пресс-конференции.

Когда пройдет второй тур местных выборов 2020

Ольга Айвазовская также рассказала, что ясности с датой проведения второго тура пока нет.

"Не понятно, в какие именно сроки, потому что законодательство определяет, что результаты устанавливаются не позднее, чем на 12 день после дня голосования, а повторное голосование организовывается на протяжении трех недель. Поэтому точной даты второго тура повторного голосования нет", – пояснила Айвазовская.

Она уточнила, что повторное голосование в разных регионах может проходить в разные даты – как 15 ноября, так и 22 ноября. Но это точно будет воскресенье.

Как передает Depo, представитель юридической службы Алексей Менов уверен, что второй тур пройдет до начала декабря. После него проведут подсчет голосов и уже 17 декабря новоизбранные чиновники должны будут провести первое заседание.

"Обнародование официальных результатов должен состояться с 27 октября по 8 ноября. В дальнейшем – представление документов уже избранных кандидатов на регистрацию, а потом – созыва сессий соответствующих местных советов. До 17 декабря должно состояться первое заседание новоизбранных местных советов", – отметил юрист.

Ранее сообщалось, что явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

Более подробно о том, в каких городах ожидается второй тур выборов, читайте в материале РБК-Украина.