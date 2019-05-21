Месть за наших морпехов: на Донбассе ликвидировали российского офицера (видео)

На Донбассе ликвидировали кадрового российского офицера, командира батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова по прозвищу "Лунь". Видео уничтожения террориста показал благотворительный фонд "Повернись живим" в Facebook.

В сообщении фонда сказано, что боевик был ликвидирован ровно через неделю после гибели двух украинских морских пехотинцев - Дениса Козьмы с позывным "Дед" и Ивана Сакаля на псевдо "Волоцюга".

"Да, это была месть за собратьев! Быстро, изящно, ювелирно. И так будет с каждым, кто посмеет сказать что-то плохое о Вооруженных силах Украины и морской пехоте. С каждым, кто посягнет на жизнь украинцев. Со всеми, кто пришел на нашу землю с оружием в руках", - написано в публикации.

На Донбассе ВСУ ликвидировали российского офицера (видео: facebook.com/backandalive)

Напомним, 24-летний Иван Сакаль получил смертельное ранение в бою на Донбассе 1 мая. Медики в течение пяти дней боролись за жизнь пехотинца, однако 6 мая, так и не придя в сознание, украинский воин умер.

Он был командиром разведки 137 батальона морской пехоты.

А 32-летний пехотинец Денис Козьма, военнослужащий 137-го отдельного батальона морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты пропал во время боя под Волновахой 1 мая.

5 мая от врагов поступила информация, что тело военного находится в одном из моргов на оккупированной территории. А 8 мая в районе КПВВ "Александровка" со стороны наемников РФ состоялась передача тела погибшего военнослужащего украинской стороне.

Пользователи сети оставляют множество комментариев под видео с уничтожением врага:

Есть три вещи на которые можно смотреть вечно и не надоедает - огонь, вода, и как ликвидируют мышебрата;

Спасибо, но жаль, что одного. Надеюсь, что счет не закрыт.

Супер. Можно смотреть вечно.

Спасибо вам. Наши защитники!

На Донбассе ВСУ ликвидировали российского офицера (скрин: facebook.com/backandalive)

Напомним, Александр Коляда с позывным "Лемур", ветеран АТО, боец "Айдара", трагически погиб в ночь на 20 мая.

К слову, недавно украинские военные на Донбассе провели возле Катериновки операцию по обезвреживанию снайперов боевиков.

Также мы сообщали, что Жириновский предложил сделать главой "Л/ДНР" Николая Азарова и выдать российские паспорта всем без исключения украинцам.