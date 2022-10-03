Мешканці деокупованих громад Донецької області отримали допомогу від Фонду Ахметова

Так, мешканці Святогірської та Лиманської громад, які отримали продуктові набори від Фонду, зізнаються, що ця допомога для них стала справжнім порятунком. Так само відгукуються й жителі Слов’янська, адже нині більшість місцевих - це літні й самотні люди, які за різних обставин не змогли евакуюватися.

Видачі продуктових наборів у громадах тривають і сьогодні. Люди продовжують отримувати продукти першої необхідності, які мають тривалий термін зберігання: макаронні вироби, цукор, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Загалом від початку повномасштабної війни Фонд Ріната Ахметова вже передав понад 100 тисяч наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону. Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 13,5 млн мешканців України.