Мешканці будинку в Дніпрі, в який влучила ворожа ракета, отримали гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова

Фонд Ріната Ахметова передав гуманітарну допомогу для мешканців багатоповерхівки в Дніпрі, в яку 14 січня влучила російська ракета. Люди, які постраждали від нападу агресора, отримали від фонду понад тисячу наборів із продуктами першої необхідності.

Нагадуємо, що фонд також готовий надати підтримку всім постраждалим в результаті трагедії у Дніпрі. Йдеться про допомогу у лікуванні та реабілітації всіх постраждалих, незалежно від віку та ступеню тяжкості поранення, а також психологічну допомогу.

Якщо вам або тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, ви можете звернутися до Фонду самостійно, зателефонувавши за безкоштовним номером гарячої лінії 0 (800) 509 001.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.