ua ru
Сб, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мешканці будинку в Дніпрі, в який влучила ворожа ракета, отримали гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова

Новость на русском →
Субота 21 січня 2023 15:18
Мешканці будинку в Дніпрі, в який влучила ворожа ракета, отримали гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова Фото: мешканці будинку в Дніпрі, в який влучила ворожа ракета, отримали гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова передав гуманітарну допомогу для мешканців багатоповерхівки в Дніпрі, в яку 14 січня влучила російська ракета. Люди, які постраждали від нападу агресора, отримали від фонду понад тисячу наборів із продуктами першої необхідності.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Нагадуємо, що фонд також готовий надати підтримку всім постраждалим в результаті трагедії у Дніпрі. Йдеться про допомогу у лікуванні та реабілітації всіх постраждалих, незалежно від віку та ступеню тяжкості поранення, а також психологічну допомогу.

Якщо вам або тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, ви можете звернутися до Фонду самостійно, зателефонувавши за безкоштовним номером гарячої лінії 0 (800) 509 001.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро Вторгнення Росії до України