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Мешканка розбомбленого будинку в Умані розповіла свою історію музею "Голоси мирних"

Мешканка розбомбленого будинку в Умані розповіла свою історію музею "Голоси мирних" (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Ольга Матвієнко з Умані. І тепер не знає, - казати, що вона "мешкає" чи "мешкала" в будинку. Тому самому, який в ніч на 28 квітня 2023 року розтрощила російська ракета. Що людина відчуває і робить у перші години після вибуху?

Свою історію вона довірила музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Тієї ночі Ольга прокинулася разом із трирічною донечкою. Аж раптом почула спочатку свист, а потім удар, від якого будинок колихнуло.

"Інстинктивно я встигла накрити собою дитину. Тільки зараз я розумію, наскільки мені тієї миті пощастило, адже перекриття були неушкодженими", - говорить молода мама.

Вона зібрала в кімнаті найнеобхідніше, взяла дитину, вийшла в спільний коридор і жахнулася.

"Я була в шоковому стані. Подумала, що це щось сталося в районі, а не в моєму під’їзді. Тому повернулася до кімнати, замотала дитину в ковдру і лягла спати", - додає Ольга.

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею "Голоси мирних" https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії (800) 509 001.

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