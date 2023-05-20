Мешканка розбомбленого будинку в Умані розповіла свою історію музею "Голоси мирних"

Тієї ночі Ольга прокинулася разом із трирічною донечкою. Аж раптом почула спочатку свист, а потім удар, від якого будинок колихнуло.

"Інстинктивно я встигла накрити собою дитину. Тільки зараз я розумію, наскільки мені тієї миті пощастило, адже перекриття були неушкодженими", - говорить молода мама.

Вона зібрала в кімнаті найнеобхідніше, взяла дитину, вийшла в спільний коридор і жахнулася.

"Я була в шоковому стані. Подумала, що це щось сталося в районі, а не в моєму під’їзді. Тому повернулася до кімнати, замотала дитину в ковдру і лягла спати", - додає Ольга.

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею "Голоси мирних" https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії (800) 509 001.