Мешканка Маріуполя розповіла свою історію музею "Голоси мирних"

Коли почалася повномасштабна війна, Настя була на восьмому місяці вагітності. Тож на початку березня родина вирішила, що в пологовому будинку їй буде безпечніше.

Майбутня мама поїхала до закладу, що знаходився на Проспекті Миру. Того самого, на який 9 березня 2022 року Росія скинула авіабомбу.

"Під час всієї вагітності мені дуже хотілося мамин компот. Я пила його, коли пролунав вибух. Потім пам’ятаю дим, крики, стогін, людей в крові...", - пригадує Анастасія.

В цей момент вона перебувала в підвалі. Її близькі - на вулиці, і Настя припустила найстрашніше. Пізніше вона дізнається, що вони живі. Її та інших пацієнток перевезли до іншого медичного закладу.

21 березня, коли в жінки почалися пологи, навколо було дуже гучно.

"Я народжувала в підвалі при світлі ліхтариків. Безмежно вдячна лікарям, які були поруч. Але якби трапилося ускладнення, то я навряд би отримала потрібну допомогу", - розповідає Анастасія.

Її хлопчику пощастило теж. Бо в мами було молоко.

"Якщо в тебе немає молока - твоя новонароджена дитина просто помре", - говорить Анастасія. І додає, що не знає, як із часом пояснюватиме сину, чому він народився у підвалі - у 21 столітті.

Історія Анастасії увійшла до архіву музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова. Це наймасштабніший у світі архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею налічує вже майже 65 000 історій.

Кожна історія про війну важлива. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії (800) 509 001.