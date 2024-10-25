Меркурій влаштує важкий день. Що обіцяє астрологічний прогноз на 25 жовтня і як уникнути помилок

Прогноз астропогоди на 25 жовтня

Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні. Настає стресовий період, попередила Соловйова.

"Жорсткий день, що потребує великої внутрішньої дисципліни та самовідданості. Небезпека полягає у переоцінці своїх можливостей у критичних ситуаціях. Утримайтесь від сексуальних практик, проявів гніву, помсти, негативних емоцій. Можливі прояви насилля, напади, пограбування та інші правопорушення", - розповіла астролог.

"Шкідливо вести сидячий образ життя. Не рекомендується м’ясна їжа. Це день самопожертви, терпіння, прийняття та пробачення. Усі події перевіряйте на спокуси та не ведіться на провокації. Проявляйте впевненість, наполегливість. Це період посту, утримання, обережності, самоаналізу, медитації, звільнення від страхів", - додала вона.

Тому експерт радить:

зробіть вдома прибирання

завершуйте поточні справи

відпочиньте на природі.

Гороскоп на 25 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

День Венери та малого щастя - що обіцяє нам ця п'ятниця

25 жовтня - день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям".

Через загальний фон доби краще не ініціювати нові активності, за які відповідає ця планета:

великі фінансові платежі

оформлення шлюбу

нові знайомства

реєстрація бізнесу

коштовні придбання, кредити

оновлення власного іміджу та дизайну квартири

нові косметологічні, пластичні та хірургічні процедури

зловживання незнайомою їжею.

"Збалансувати венеріанську тему можна завдяки рожевому кольору та шовку в одязі або прикрасах. Оточіть себе живими квітами. Утримайтесь від романтики, натомість приділіть час будь-якій творчості", - зазначила Соловйова.

Що треба зробити 25 жовтня (ілюстрація: freepik.com)

Меркурій принесе проблеми - як не прикликати невдачі

"З 14:23, 25 жовтня, до 06:35, 26-го жовтня за київським часом Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, буде у руйнівному градусі Скорпіону", - розповіла астролог.

Вона нагадала, що руйнівний градус приносить перевірки, він влаштовує випробування на міцність, витривалість та витримку. Окрім цього, він притягує події, які змушують страждати, проходити негативні ситуації, які можуть підштовхнути до розчарування у житті, песимізму, зневіри.

"У Скорпіоні цей градус несе руйнування психічної природи, песимізм, душевний надлом, запальність, скупість, руйнацію здоров'я, катастрофи, жадібність, ризики, втрати. Вплив градуса залежить від уміння гармонійно вписуватися у життя та знаходити взаєморозуміння з навколишнім світом, а також від мистецтва користуватися життєвими уроками", - пояснила Соловйова.

"Не призначайте на цей період важливих справ, пов’язаних зі сферою відповідальності Меркурія.Високорозвиненим особистостям він надає можливість стати геніальними психологами, здатність налаштуватися на джерела вищої мудрості, вчитися, передавати трансцендентні знання, відновлювати здоров'я", - додала вона.

В цей час потрібно знайти усвідомлення, слід гідно і смиренно проходити усі перевірки та випробування. І тоді на людину може чекати хороша компенсація за стійкість і витримку.