Меркурій ощасливить лише 5 знаків Зодіаку. Астролог склала прогноз на 9 вересня і сказала, кому пощастить

Цього понеділка у представників 5 знаків Зодіаку з'явиться рідкісний шанс. Втім, день все одно може бути небезпечним та непростим.

Яким знакам Зодіаку пощастить цього дня

9-го вересня Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, здійснює інгресію до знаку Діви.

Це - одне з найкращих положень для найспритнішої планети Сонячної системи. У шостому знаку Зодіаку Меркурій буде до 26 вересня 2024 року.

Позитивний вплив Меркурія у цей період (з 9 до 26 вересня 2024 року) відчують:

Діви

Тельці

Козероги️

Раки

Скорпіони️.

Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:

Рибам

Стрільцям️

Близнюкам.

У першу чергу, пояснила астролог, зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з важливими переговорами, укладанням нових договорів, оформленням документів, подорожами, коштовними придбаннями, у тому числі - техніки або автомобілів, важливими відрядженнями, складанням іспитів, проведенням необхідних платежів.

Сприятливий час для тих, хто має відношення до медицини, а також - для представників таких професій як бухгалтер, аудитор, журналіст, редактор, видавець книг.

Гороскоп на 9 вересня (ілюстрація: freepik.com)

Прогноз астропогоди на 9 вересня

У понеділок настане критичний день. Соловйова попередила, що людям варто не піддаватися на провокації, не обманювати та не сваритися.

"Після 13:28 не можна проявляти егоїзм і негативні емоції. Період каяття, очищення душі та тіла. Корисно обдумати своє життя, згадати минуле. Легко реалізується накопичене за попередні сім днів", - радить астролог.

"Добре підбивати підсумки та визначати напрямки подальшого розвитку. День сприяє активностям, пов’язаним з самопожертвою. Визнавайте помилки, будьте пильними, відстежуйте сумніви, трансформуйте свої страхи на позитивні емоції", - додала вона.

Сьогодні виконуйте будь-яку роботу, якою б важкою вона не була. Окрім цього, як розповіла Соловйова, можна перевірити свій імунітет: чим вищий духовний рівень розвитку людини, тим здоровішою вона почувається у цей день.

Що варто робити цього понеділка (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на 9 вересня

Цей понеділок - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість.

"Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати. Дехто вважає понеділок складним днем", - зазначила астролог.

Окрім цього, Місяць буде у складному аспекті з Ураном (планетою несподіванок, революційних змін, реформ, свободи, інновацій та високих технологій, стихійних лих) і Меркурієм (планетою спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання).

"Через це можливі спалахи емоцій, імпульсивності, ексцентричності, дратівливості, неврівноваженості, екстремізму, необережності, підвищеної ризикованості, що може призвести до нещасних випадків. Можливі обман, шахрайство та крадіжки", - розповіла астролог.

"Збалансуйте енергію Місяця білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів, відпочинком біля водойми", - зазначила вона.