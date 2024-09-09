Меркурий осчастливит всего 5 знаков Зодиака. Астролог составила прогноз на 9 сентября и сказала, кому повезет

В этот понедельник у представителей 5 знаков Зодиака появится редкий шанс. Впрочем, день все равно может быть небезопасным и непростым.

Каким знакам Зодиака повезет в этот день

9 сентября Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, осуществляет ингрессию к знаку Девы.

Это - одно из лучших положений для самой ловкой планеты Солнечной системы. В шестом знаке Зодиака Меркурий будет до 26 сентября 2024 года.

Положительное влияние Меркурия в этот период (с 9 по 26 сентября 2024 года) ощутит:

Девы

Тельцы

Козероги️

Раки

Скорпионы.

Внимательными с действием этой планеты в этот период следует быть:

Рыбам

Стрельцам️

Близнецам.

В первую очередь, пояснила астролог, изменения могут затронуть процессы, связанные с важными переговорами, заключением новых договоров, оформлением документов, путешествиями, ценными приобретениями, в том числе - техники или автомобилей, важными командировками, сдачей экзаменов, проведением необходимых платежей.

Благоприятное время для тех, кто имеет отношение к медицине, а также для представителей таких профессий как бухгалтер, аудитор, журналист, редактор, издатель книг.

Гороскоп на 9 сентября (иллюстрация: freepik.com)

Прогноз астропогоды на 9 сентября

В понедельник наступит критический день. Соловьева предупредила, что людям следует не поддаваться на провокации, не обманывать и не ссориться.

"После 13:28 нельзя проявлять эгоизм и негативные эмоции. Период раскаяния, очищение души и тела. Полезно обдумать свою жизнь, вспомнить прошлое. Легко реализуется накопившееся за предыдущие семь дней", - советует астролог.

"Хорошо подводить итоги и определять направления дальнейшего развития. День способствует активностям, связанным с самопожертвованием. Признавайте ошибки, будьте бдительны, отслеживайте сомнения, трансформируйте свои страхи в положительные эмоции", - добавила она.

Сегодня выполняйте любую работу, какой бы тяжелой она не была. Кроме этого, как рассказала Соловьева, можно проверить свой иммунитет: чем выше духовный уровень развития человека, тем здоровее он чувствует себя в этот день.

Что следует делать в этот понедельник (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на 9 сентября

Этот понедельник - день Луны, отвечающий за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость.

"Его влияние также заключается в основе родительского инстинкта, умении беспокоиться о других и успокаивать. Некоторые считают понедельник сложным днем", - отметила астролог.

Кроме того, Луна будет в сложном аспекте с Ураном (планетой неожиданностей, революционных изменений, реформ, свободы, инноваций и высоких технологий, стихийных бедствий) и Меркурием (планетой общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения).

"Из-за этого возможны вспышки эмоций, импульсивности, эксцентричности, раздражительности, неуравновешенности, экстремизма, неосторожности, повышенной рискованности, что может привести к несчастным случаям. Возможны обман, мошенничество и воровство", - рассказала астролог.

"Сбалансируйте энергию Луны белым цветом, серебром, употреблением молочных продуктов, отдыхом у водоема", - отметила она.