Меркурій обсипле позитивом лише ці знаки Зодіаку. Що принесе нам 26 липня та кому пощастить

Астролог Катерина Соловйова дала головні поради на 26 липня. Цей день буде особливим, впливати на людей будуть Меркурій та Венера.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова розповіла, що треба робити у цю п'ятницю, а також яким знакам Зодіаку варто бути обережними.
"Несприятливий період для стоматологічних втручань і відвідування перукарні. Небезпечні прояви брехні, лестощів і підлабузництва: вони дають вигоду за рахунок відмови від принциповості, але про це стане швидко відомо та зруйнує авторитет", - попередила астролог.
Втім, цей день сприятливий для:
"Активний, творчий день хоробрості, добровільної жертви, наполегливості у досягнені мети, революційних перебудов, вміння досягати тріумфу та перемоги. Треба бути чесним і справедливим навіть у дрібницях", - додала астролог.
Також Соловйова зазначила, що цей день буде сприятливим для:
Корисними будуть групові заняття, колективне обговорення проблем. Також варто виділити час на фізичні навантаження, прогулянки на природі, водні процедури.
Кому пощастить 26 липня (ілюстрація: freepik.com)
"26 липня - п’ятниця, день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям, - пояснила Соловйова.
"З'являється ідеальна можливість аби насолодитися тим, що вам найбільше до вподоби: улюблена музика, кіно, театр, образотворчий музей, виставки, показ мод, антикварний магазин, ювелірні прикраси, спа-салон, найбажаніші десерти та приємне товариство - усе, що пов’язане з Венерою, буде збалансовувати енергії дня, - додала вона.
Активувати венеріанську тему допоможуть:
Саме тому відвідайте сад або оранжерею аби збалансувати свій стан природньою красою. Приділіть час будь-якій творчості: від співів та каліграфії.
Дуже доречними будуть романтичні сюрпризи. Тому, радить астролог, підготуйте невеличкий подарунок для вашої другої половинки, щоб зробити фінал цього тижня яскравим і по-венеріанські приємним.
Астропідказки на 26 липня (ілюстрація: freepik.com)
"26-го липня Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, здійснює інгресію до знаку Діви, де буде до 26 вересня 2024 року", - розповіла Соловйова.
Ця інгресія - одне з найкращих положень для найспритнішої планети Сонячної системи. Позитивний вплив Меркурія відчують:
Але обережність варто проявити Рибам, Стрільцям та Близнюкам.
"В першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з важливими переговорами, укладанням нових договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, у тому числі - техніки або автомобілів, важливими відрядженнями, складанням іспитів, проведенням необхідних платежів", - пояснила астролог.
До слова, читайте Таро-гороскоп на 26 липня.
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