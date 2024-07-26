Меркурій обсипле позитивом лише ці знаки Зодіаку. Що принесе нам 26 липня та кому пощастить

Що заборонено робити 26 липня, а що - треба

"Несприятливий період для стоматологічних втручань і відвідування перукарні. Небезпечні прояви брехні, лестощів і підлабузництва: вони дають вигоду за рахунок відмови від принциповості, але про це стане швидко відомо та зруйнує авторитет", - попередила астролог.

Втім, цей день сприятливий для:

початку нових справ

ухвалення важливих рішень

хірургічних втручань

оформлення на нову роботу

руху вперед

нових рекордів і подвигів.

"Активний, творчий день хоробрості, добровільної жертви, наполегливості у досягнені мети, революційних перебудов, вміння досягати тріумфу та перемоги. Треба бути чесним і справедливим навіть у дрібницях", - додала астролог.

Також Соловйова зазначила, що цей день буде сприятливим для:

політиків

реформаторів

шоуменів

продюсерів.

Корисними будуть групові заняття, колективне обговорення проблем. Також варто виділити час на фізичні навантаження, прогулянки на природі, водні процедури.

Кому пощастить 26 липня (ілюстрація: freepik.com)

День Венери - що треба зробити для залучення щастя

"26 липня - п’ятниця, день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям, - пояснила Соловйова.

"З'являється ідеальна можливість аби насолодитися тим, що вам найбільше до вподоби: улюблена музика, кіно, театр, образотворчий музей, виставки, показ мод, антикварний магазин, ювелірні прикраси, спа-салон, найбажаніші десерти та приємне товариство - усе, що пов’язане з Венерою, буде збалансовувати енергії дня, - додала вона.

Активувати венеріанську тему допоможуть:

рожевий колір

шовк в одязі або прикрасах

живі квіти (особливо троянди).

Саме тому відвідайте сад або оранжерею аби збалансувати свій стан природньою красою. Приділіть час будь-якій творчості: від співів та каліграфії.

Дуже доречними будуть романтичні сюрпризи. Тому, радить астролог, підготуйте невеличкий подарунок для вашої другої половинки, щоб зробити фінал цього тижня яскравим і по-венеріанські приємним.

Астропідказки на 26 липня (ілюстрація: freepik.com)

Чим особлива ця п'ятниця та яким знакам Зодіаку пощастить

"26-го липня Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, здійснює інгресію до знаку Діви, де буде до 26 вересня 2024 року", - розповіла Соловйова.

Ця інгресія - одне з найкращих положень для найспритнішої планети Сонячної системи. Позитивний вплив Меркурія відчують:

Діви

Тельці

Козероги️

Раки

Скорпіони️.

Але обережність варто проявити Рибам, Стрільцям та Близнюкам.

"В першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з важливими переговорами, укладанням нових договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, у тому числі - техніки або автомобілів, важливими відрядженнями, складанням іспитів, проведенням необхідних платежів", - пояснила астролог.