Меркурій готує особливий сюрприз для 5 знаків Зодіаку. Астролог дала список щасливчиків

Яким знакам Зодіаку пощастить в особливий період Меркурія

28 січня Меркурій здійснює інгресію до знаку Водолія. Там він перебуватиме до 14 лютого 2025 року. Це - нейтральне положення для найспритнішої планети Сонячної системи. Але є ті, кому такий період принесе позитивний вплив.

До списку щасливчиків потрапили такі знаки Зодіаку:

Близнюки

Терези

Водолій

Овен

Стрілець.

Цей період буде особливо вдалим для тих, чию діяльність пов'язано з інженерною справою, технікою, точними та природними науками, винахідництвом, політикою, астрономією та астрологією, літературою.

Уважними з дією Меркурія в цей період треба бути:

Левам

Скорпіонам

Тельцям.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з переговорами, укладанням договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, у тому числі – техніки або автомобілів, відрядженнями та подорожами, складанням іспитів, проведенням великих платежів", - нагадала астролог.

"У цей період можуть актуалізуватися активності, пов’язані з друзями, соціальними проєктами, високими, цифровими технологіями, Інтернетом, повітряним транспортом", - додала вона.



Гороскоп на понеділок (ілюстративне фото: freepik.com)

Прогноз астропогоди на 28 січня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Підвищується жіноча інтуїція. Конфлікти з жінкою цього дня можуть призвести до порушення космічних законів", - розповіла Соловйова.

Це вівторок - стресовий день. За словами астролога, накопиченої енергії Місяця недостатньо, а негатив збільшується аби бути спаленим у момент Молодика.

"Уникайте алкоголю та сексуальних контактів. Можуть з’явитись депресія та туга. Відстежуйте ваші думки та події цього дня. Сприймайте складнощі цієї доби як урок вищих сил, що вказують на проблеми, які потрібно вирішити, і які є результатом, на який ми заслужили", - радить експерт.

"Трансформуйте негативні думки на позитивні, використовуючи техніки психокорекції. Облиште фальшиві зв’язки, позбавляйтесь надокучливих людей. Завершуйте поточні справи, підбивайте підсумки, повертайте борги, підготуйте необхідні звіти. Корисно дотримуватись посту, провести очищення організму, приділити час водним процедурам, бані, сауні, прибиранню вдома", - додала вона.