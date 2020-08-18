На Меркурии обнаружен "корабль НЛО": фото удивили всех

Охотники за НЛО обнаружили следы пребывания инопланетян на планете Меркурий. Там они заметили древний космический корабль, который располагается в центре кратера планеты.

Об этом пишет таблоид The Sun.

Фото ученые опубликовали на сайте теории заговора. Они считают, что древний корабль мог перемещаться с место на место.

"Сегодня я обнаружил структуру внутри кратера на планете Меркурий. У нее есть три длинных сегмента. Каждая часть находится рядом с другой. На карте NASA указаны размеры - 2,5 км в ширину и 2,5 км в высоту. Это огромное сооружение. То, как оно лежит, и то, как три сегмента расположены бок о бок, заставляет меня думать, что это корабль, который может перемещаться с места на место", - отметил Скотт К. Уоринн.

На Меркурии обнаружили древний корабль НЛО (фото: thesun.co.uk)

Эти фото вызывают очень много вопросов у ученых. Например, куда летели капитан с командой. Специалисты предполагают, что у них должна была быть специальная подземная база. Также вопрос возникает, почему они оставили корабль именно здесь.

Как мы ранее сообщали, специальная группа по изучению неопознанных летающих объектов хочет обнародовать ряд результатов десятилетнего изучения возможных НЛО и таинственных столкновений между военными летчиками США и неопознанными летательными аппаратами.