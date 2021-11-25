Мэрия Днепра подписала меморандум с "ААЦ "Львовский регуляторный хаб"

"Днепр всегда отзывается на предложения по улучшению нашей прозрачности, антикоррупционной экспертизы и процедур улучшения принятия решений. Мы благодарны за любую помощь и содействие в осуществлении регуляторной и антикоррупционной деятельности", - сказал секретарь горсовета Днепра Александр Санжара.

Инициативу "Экономическое благосостояние общин через регуляторную и антикоррупционную экспертизу местных решений" реализует Общественная организация "Аналитически-адвокационный центр "Львовский регуляторный хаб" при поддержке Антикоррупционной инициативы ЕС (ЕUACI).

"Работая годами в сфере регуляторной политики, в том числе и регуляторной политики органов местного самоуправления, скажу, что Днепровский городской совет имеет реальный, а не просто формальный подход к выполнению норм закона. Реальный подход к коммуникации с бизнесом и общественностью виден невооруженным глазом. И это служит определенным примером для органов местного самоуправления страны. Об этом я упоминаю уже не первый год - во время семинаров или общения с представителями органов местного самоуправления", - отметил председатель Общественной организации "Аналитически-адвокационный центр "Львовский регуляторный хаб" Тарас Хавунка.

Среди остальных участников программы также пять украинских городов - Львов, Червоноград, Ровно, Мариуполь и Черновцы.

В Днепре в рамках меморандума проведут экспертизу регуляторных актов, что в результате будет способствовать уменьшению административной нагрузки на бизнес, а процедуры будут более простыми и прозрачными. Для этого будет введена специальная методика проведения регуляторной и антикоррупционной экспертизы проектов регуляторных актов и действующих регуляторных актов. Ее специалисты "Львовского регуляторного хаба" разработали совместно с Государственной регуляторной службой Украины.

"Мы рады, что Днепр проявил инициативу принять участие в проекте. Мы разработали методику проведения регуляторной и антикоррупционной экспертизы решений и проектов решений органов местного самоуправления. Она является так называемой инструкцией, которая поможет проверить регуляторные акты на целесообразность, законность и прозрачность", - сказала руководитель проекта "Экономическое благосостояние общин через регуляторную и антикоррупционную экспертизу местных решений" Екатерина Шуварская.

Кроме львовских специалистов, к сотрудничеству привлекут экспертов Национального агентства по предотвращению коррупции, а также представителей Общественного совета при горсовете Днепра и депутатский корпус.