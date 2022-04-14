Мэр Днепра наградил норвежского волонтера почетной наградой

Норвежский волонтер Арнштейн Траной, который в течение восьми лет агрессии России против Украины помогает украинским бойцам, получил от мэра Днепра Бориса Филатова памятную медаль "Защитника отечества".

Это первый случай, когда высшую муниципальную награду получил иностранец.

"Для меня большая честь получить эту медаль. Я много лет поддерживаю Украину, поддерживаю Днепр. Это уже моя вторая встреча с мэром. Мне не хватает слов, чтобы описать, насколько это фантастично - снова вернуться в Днепр", - прокомментировал Траной.

В 2014 году норвежский волонтер занимался поиском необходимого для 3-го отдельного танкового батальона "Зверобой". Позже он также продолжал волонтерскую деятельность в Украине, помогая союзам ветеранов АТО/ООС.

После полномасштабного вторжения России в Украину Арнштейн Траной вместе с благотворительной организацией Norsk Ukrainastøtte организовал передачу до Днепра нескольких крупных гуманитарных грузов. Это медикаменты, оборудование, средства личной гигиены для детей и взрослых.

Со своей стороны мэр Днепра отметил, что после победы Украины город обязательно отметит всех волонтеров.

"Да, сегодня мы отметили нашего норвежского друга. Но я хочу подчеркнуть, что не выделяю никого из волонтеров. После победы Украины мы будем приветствовать всех наших волонтеров, чьими наградами уже сейчас являются наши любовь и уважение. Они действительно большие молодцы, работают 24/7", - сказал Филатов.