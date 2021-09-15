Мэр Черноморска получил на день рождения необычный подарок: видео впечатлило всех

В Черноморске Одесской области мэра оригинально поздравили с днем рождения. В частности, одна из чиновниц горсовета оделась в костюм балерины и начала танцевать "лебединое озеро".

Так, пока женщина танцевала в проходах и у трибун сессионного зала, звучала музыка. Кроме того, диктор зачитывал текст о "темных силах, которые разрушают город".

Также депутатам сказали оставаться на своих местах и сохранять спокойствие. После этого в зал забежала руководительница департамента культуры горсовета, которая начала танцевать балет "лебединое озеро".

Через некоторое время зашла фигура в темной одежде и маске "чумного врача". Однако имениннику удалось победить этого "злодея". Мэр Черноморска Василий Гуляев в этот день праздновал свое 58-летие.

Как пишет "Думская" мэр прокомментировал это приветствие и сказал, что не знал о подготовке шоу.

"Это был приятный сюрприз. Юлия Кристанова - балерина и решила удивить меня своим мастерством", – заявил Гуляев.