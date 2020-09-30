Меняется структура растений: климатологи на фото показали влияние глобального потепления

Последствия глобального потепления уже видны. Ученые утверждают, что около 40% растений могут исчезнуть с лица планеты, а также что они уже начали менять свою структуру. Фотографии изменений в динамике показали исследователи из Университета Клемсона. Об этом пишет Science.

По мере изменения климата в мире растения и животные адаптировались, “захватывая” новые территории и даже меняя сезоны размножения. Теперь исследования показывают, что за последние 75 лет цветы также приспособились к повышению температуры и снижению озона, изменив ультрафиолетовые (УФ) пигменты в своих лепестках.

УФ-пигменты цветов невидимы для человеческого глаза, но они привлекают опылителей и служат своего рода солнцезащитным кремом для растений, говорит Мэтью Коски, эколог растений из Университета Клемсона. Точно так же, как ультрафиолетовое излучение может быть вредным для человека, оно также может повредить пыльцу цветка. Чем больше УФ-поглощающего пигмента содержат лепестки, тем меньше вредного излучения достигает чувствительных клеток.

Ранее Коски и его коллеги обнаружили, что цветы, подвергающиеся большему ультрафиолетовому излучению — обычно те, что растут, к примеру, в горах (ближе к солнцу) или ближе к экватору — имеют больше ультрафиолетового пигмента в своих лепестках. Затем он задался вопросом, влияют ли на УФ-пигменты также два фактора, обусловленные деятельностью человека: повреждение озонового слоя и изменение температуры.

Чтобы выяснить это, Коски и его коллеги изучили коллекции растений из Северной Америки, Европы и Австралии, датируемые 1941 годом. Всего они обследовали 1238 цветков из 42 различных видов. Они фотографировали лепестки цветов одного и того же вида, собранные в разное время по всему их естественному ареалу, используя УФ-чувствительную камеру, которая фиксировала изменения УФ-пигмента. Затем они сопоставили эти изменения с данными о местном уровне озона и температуре.

Последствия глобального потепления попали на фото (фото: cell.com)

В среднем пигмент в цветах во всех местах увеличивался с течением времени — в среднем на 2% в год с 1941 по 2017 год, сообщили ученые. Но изменения варьировались в зависимости от структуры цветка. В блюдцеобразных цветках с открытой пыльцой, таких как лютики, поглощающий УФ-пигмент увеличивался, когда уровень озона снижался, и уменьшался в местах, где уровень озона повышался.

В результате цветки с меньшим количеством пигмента будут опыляться с большей интенсивностью, говорит Коски. Но цветы, УФ-пигмент которых усилился, могут потерять нужный контраст, что сделает их менее привлекательными для опылителей и может привести к вымиранию этих растений.

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