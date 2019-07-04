У меня возникло подозрение: мать Тарасова сделала признание о сыне

Мария Тарасова, мать подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из села Ивановка Одесской области, призналась, что начала сомневаться в сыне буквально на второй день поисков ребенка. Об этом она рассказала в интервью для "КП в Украине".

Мать Николая Тарасова в подробностях рассказала, что происходило в те дни, когда Дарью Лукьяненко искали отряды полиции, волонтеры, соседи, водолазы и авиация.

"Перед тем как все случилось, он вышел на рынок, купил конфеты, которые мы ему не давали покупать. "Мивину" ел свою. Приходил на 5 минут и уходил сразу в свою комнату. В день, когда все произошло, он приготовил нам пюре, всех покормил. Никто и подумать не мог, к чему все шло", - сообщила Мария Тарасова и добавила, что он подключился к поискам почти сразу.

"Вышел из дому, пошел ее со всеми искать. И я помогала, у меня давление 190 на 115, а я бегаю. Потом, когда все прояснилось, взяла обида сильная, я чуть ли не теряла сознание, мне плохо, а он молчал, не сказал "мам, присядь, ты ее там не найдешь". Тишина, спокойствие, рядышком бегал и искал", - сказала женщина.

Она призналась, что подозревать сына начала буквально на следующий день и даже самостоятельно осмотрела полностью весь дом и двор.

"Дома был обыск, он говорил: спуститесь в подвал, залезьте на чердак, проверьте туалет. Сам водил по дому и показывал. В четверг пропала Даша и он ее убил, уже в пятницу у нас прошло три обыска. У меня возникло подозрение: ведь один обыск, второй, третий. Я испугалась, люди сказали: крик доносился со стороны нашего дома. С одной стороны, от нас живут женщина и мужчина в возрасте, с другой пустырь, с третьей заброшенный дом. Логически все сопоставив и подумав, что он был один дома, я подумала на него. Я обошла весь дом, заглянула в пристройку, туалет, гараж, склад. Ничего подозрительного, все как обычно, не было следов какой-либо уборки. Люди не могут поверить в то, что он сам мог настолько профессионально все убрать и совершить", - созналась Тарасова.

Она рассказала, что в детстве он не отличался от своих сверстников, учился на среднем уровне, поступил в колледж и учился на бюджете по специальности "роботехника". Снимал комнату у хозяйки. В 18 лет неожиданно решил бросить колледж, хотя ему до диплома оставалось всего полгода. Мать признается, что он с ними не советовался, а просто поставил в известность, что бросил учиться и пошел работать. Между ними произошел разрыв в отношениях, и он даже перестал звонить домой. Родители предлагали ему отплатить контракт, но он отказался.

Дарью Лукьяненко выкрали, убили и тело сбросили в выгребную яму (Коллаж РБК-Украина)

О своей личной жизни Николай Тарасов матери не рассказывал. Три года работал на складе в очень напряженном графике. Мама уговорила его отдохнуть с семьей в Очакове, а потом он внезапно уволился и вернулся домой к родителям.

Во время поездки в Очаков он общался с 13-летней дочерью их друзей и никаких отклонений за ним замечено не было. Странности начались, когда он вернулся домой.

"Если у него было бы какое-то влечение к малолетним, мы увидели бы это на отдыхе в Очакове. В компании с нами поехала моя подруга с 13-летней дочерью, они гуляли, она на нем и ездила, и на шее висела. Никаких проявлений не было заметно. С осени он у нас жил, начал с папой ходить на рынок. Но между ними произошла ссора, и он сильно обиделся на отца. Муж попросил его взвесить курятину, а он в это время в телефоне сидел, муж на него нагремел, Коля его послал и ушел. С того момента он закрылся у себя в комнате, сидел играл на компьютере, смотрел кино. Изредка выходил куда-то", - рассказала Мария Тарасова.

В декабре он отказался от еды, а мать на нервной почве из-за этого попала в больницу. Николай Тарасов немного одумался и стал есть и даже готовить родителям еду, но за один стол с ними не садился.

"Говорил: не хочет есть с нами, потому что мы его заставляем после всех мыть тарелки. В нем накопились какие-то детские обиды. Он все воспринимал в штыки", - добавила женщина и призналась, что предлагала ему пойти к психологу, но он отказался.

Напомним, ранее мы писали о том, что свое преступление Николай Тарасов начал планировать еще в апреле.

А также мы рассказывали о том, что в селе Ивановка люди подняли бунт против Тарасовых.