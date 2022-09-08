У меня есть вишиванка прабабушки. Пошаговая инструкция, как хранить вещи с историей

Как книжный блогер я собираю и коллекционирую книги. Их у меня несколько тысяч. На огромных книжных полках во всю стену они стоят уже в два ряда, потому что в один просто не вмещаются. Но также у меня есть другая, не менее важная коллекция из более 1300 вышитых сорочек.
Этот процесс не сразу перерос в коллекционирование, но со временем я поняла: не важно, одна ли старинная сорочка в коллекции, или несколько сотен, а хранить их нужно по определенным правилам. Ведь важно не просто иметь рубашки, полотенца и юбки в шкафу, но обеспечить им длительную "жизнь".
Поэтому я с мужем тщательно изучала музейные стандарты, консультировалась с экспертами, читала научные статьи, конечно, делала определенные ошибки. Но сегодня подготовила небольшую пошаговую инструкцию, которая, возможно, облегчит кому-то путь хранения семейной истории или ценных материальных реликвий.
Книги, особенно художественные, развивают эмпатию, позволяют представить себя и прабабушкой, которая тяжелым трудом вышивала то, что мы сейчас считаем шедеврами. А также позволяют представить перед собой свою пра-пра-пра внучку. Какое наследство я хочу ей передать?
Ну что, вообразили? Начнем!
Реликвия моей семьи, или произведение неизвестной мастерицы - это материальное наследие, которое само о себе молчит. Чтобы она заговорила, информацию о ней нужно собрать и записать. Если этого не сделать, то она имеет все шансы стать обычным "реквизитом". Именно информация делает артефакт историческим и стоящим сохранения.
Соберите и запишите всю информацию о вещи: кто автор, кто носил, связанные с вещью семейные предания и истории, потому что уже лет через сто эту информацию негде будет взять.
Хранить семейные реликвии надлежащим образом по всем музейным стандартам - очень дорогое удовольствие, а любые повреждения или потери являются невозобновляемыми. Похожая история и с реставрацией, профессиональная стоит несколько тысяч долларов, а дешевая - лишь вредит.
Поэтому стоит сфотографировать эту вещь поскорее пока она в лучшем состоянии. Сделайте столько цифровых фотографий целой вещи и ее отдельных фрагментов, чтобы за ними, в случае чего, можно было сделать реплику.
Узнать, как правильно хранить старинную одежду можно, например в видеоблогах Британского Музея. Будьте готовы, что некоторые из требований могут быть сложными, на первый взгляд. Подготовила несколько важнейших:
Главное помнить, что все музейные требования созданы для того, чтобы как можно дольше обеспечить жизнь реликвиям. Поэтому не стоит ими пренебрегать.
Знаю, что для кого-то это звучит необычно, но речь сейчас не просто о подарке. Вы имеете право поставить музею свои условия - как музей должен это хранить, как часто отдавать на выставки, как распоряжаться смежными правами (правом на изготовление реплик) на ваши экспонаты.
Как пример, Юрий Шевелев в конце жизни продал свою огромную библиотеку японцам, руководствуясь именно ее (библиотеки) будущей сохранностью и целостностью.
Прежде всего, вы имеете право убедиться, что музей должным образом выполняет свои обязательства, а как нет - передать свои реликвии на хранение в другой.
В коломыйском музее есть экспонаты "на депозите", которые восемьдесят лет назад одолжили музею, и в случае чего потомки имеют право вернуть их себе.
Несмотря на все лихолетья ХХ века именно такая стратегия сохранила немало семейных реликвий.
Надевая даже раз в год свою реликвию, вы существенно сокращаете ей жизнь. Как вариант, можно сделать реплику из рубашки вашей прабабушки и одевать ее хоть каждый день - это ответственно. Собственно на этом и строится философия нашего бренда "Витвори". В нашей онлайн-мастерской есть возможность заказать как точную копию старинной сорочки, так и создать собственный аутентичный дизайн.
Не зря говорят: "вещи с историей" - они действительно являются частью культуры. Нам повезло, что в Украине сохранилось достаточно много старинных вещей и украшений. И в наших силах сделать все, чтобы последующие поколения также имели возможность ознакомиться с этой частью истории наглядно.
Для начала достаточно простого уважения к ним и их создателям. Не стоит использовать старинные рубашки для фотосессий или одевать даже на большой праздник. Поскольку свет, косметика, контакт с телом и тому подобное разрушают ткань, а вместе с ней и часть истории. А мы же хотим, чтобы искусством наших предков смогли насладиться и наши дети, внуки и еще, желательно, правнуки, и другие потомки, которые родятся лет через 500!
В предыдущие века меценаты, такие как Тарнавские, Косачи, Терещенки и многие другие не просто коллекционировали вещи. Они сделали много для того, чтобы сохранить их и рассказать украинцам об их культуре. И сегодня каждый из нас, в силу своих возможностей, может продолжить их миссию.
Людмила Дмитрук увлекается вышиванками (фото из личного архива коллекционерки)