У меня есть вишиванка прабабушки. Пошаговая инструкция, как хранить вещи с историей

Поэтому я с мужем тщательно изучала музейные стандарты, консультировалась с экспертами, читала научные статьи, конечно, делала определенные ошибки. Но сегодня подготовила небольшую пошаговую инструкцию, которая, возможно, облегчит кому-то путь хранения семейной истории или ценных материальных реликвий.

Как книжный блогер я собираю и коллекционирую книги. Их у меня несколько тысяч. На огромных книжных полках во всю стену они стоят уже в два ряда, потому что в один просто не вмещаются. Но также у меня есть другая, не менее важная коллекция из более 1300 вышитых сорочек. Этот процесс не сразу перерос в коллекционирование, но со временем я поняла: не важно, одна ли старинная сорочка в коллекции, или несколько сотен, а хранить их нужно по определенным правилам. Ведь важно не просто иметь рубашки, полотенца и юбки в шкафу, но обеспечить им длительную "жизнь".

Книги, особенно художественные, развивают эмпатию, позволяют представить себя и прабабушкой, которая тяжелым трудом вышивала то, что мы сейчас считаем шедеврами. А также позволяют представить перед собой свою пра-пра-пра внучку. Какое наследство я хочу ей передать?

Шаг первый: собираем информацию

Реликвия моей семьи, или произведение неизвестной мастерицы - это материальное наследие, которое само о себе молчит. Чтобы она заговорила, информацию о ней нужно собрать и записать. Если этого не сделать, то она имеет все шансы стать обычным "реквизитом". Именно информация делает артефакт историческим и стоящим сохранения.

Соберите и запишите всю информацию о вещи: кто автор, кто носил, связанные с вещью семейные предания и истории, потому что уже лет через сто эту информацию негде будет взять.

Шаг второй: оцифровываем

Хранить семейные реликвии надлежащим образом по всем музейным стандартам - очень дорогое удовольствие, а любые повреждения или потери являются невозобновляемыми. Похожая история и с реставрацией, профессиональная стоит несколько тысяч долларов, а дешевая - лишь вредит.

Поэтому стоит сфотографировать эту вещь поскорее пока она в лучшем состоянии. Сделайте столько цифровых фотографий целой вещи и ее отдельных фрагментов, чтобы за ними, в случае чего, можно было сделать реплику.

Шаг третий: сохраняем

Узнать, как правильно хранить старинную одежду можно, например в видеоблогах Британского Музея. Будьте готовы, что некоторые из требований могут быть сложными, на первый взгляд. Подготовила несколько важнейших:

Никаких прямых солнечных лучей . Мы знаем, что даже новые вещи быстро выгорают, что уж говорить о старинных, для которых опасно даже рассеянный дневной свет.

. Мы знаем, что даже новые вещи быстро выгорают, что уж говорить о старинных, для которых опасно даже рассеянный дневной свет. Помещение , где хранятся вещи с историей, должно быть сухое и проветриваться. Также необходимо избегать перепада температуры.

, где хранятся вещи с историей, должно быть сухое и проветриваться. Также необходимо избегать перепада температуры. Старинную одежду нельзя одевать на себя, даже на короткое время.

Главное помнить, что все музейные требования созданы для того, чтобы как можно дольше обеспечить жизнь реликвиям. Поэтому не стоит ими пренебрегать.

Шаг четвертый: передаем в музей?

Знаю, что для кого-то это звучит необычно, но речь сейчас не просто о подарке. Вы имеете право поставить музею свои условия - как музей должен это хранить, как часто отдавать на выставки, как распоряжаться смежными правами (правом на изготовление реплик) на ваши экспонаты.

Как пример, Юрий Шевелев в конце жизни продал свою огромную библиотеку японцам, руководствуясь именно ее (библиотеки) будущей сохранностью и целостностью.

Прежде всего, вы имеете право убедиться, что музей должным образом выполняет свои обязательства, а как нет - передать свои реликвии на хранение в другой.

В коломыйском музее есть экспонаты "на депозите", которые восемьдесят лет назад одолжили музею, и в случае чего потомки имеют право вернуть их себе.

Несмотря на все лихолетья ХХ века именно такая стратегия сохранила немало семейных реликвий.

Шаг пятый: делаем реплики

Надевая даже раз в год свою реликвию, вы существенно сокращаете ей жизнь. Как вариант, можно сделать реплику из рубашки вашей прабабушки и одевать ее хоть каждый день - это ответственно. Собственно на этом и строится философия нашего бренда "Витвори". В нашей онлайн-мастерской есть возможность заказать как точную копию старинной сорочки, так и создать собственный аутентичный дизайн.

Шаг шестой: бережем и уважаем

Не зря говорят: "вещи с историей" - они действительно являются частью культуры. Нам повезло, что в Украине сохранилось достаточно много старинных вещей и украшений. И в наших силах сделать все, чтобы последующие поколения также имели возможность ознакомиться с этой частью истории наглядно.

Для начала достаточно простого уважения к ним и их создателям. Не стоит использовать старинные рубашки для фотосессий или одевать даже на большой праздник. Поскольку свет, косметика, контакт с телом и тому подобное разрушают ткань, а вместе с ней и часть истории. А мы же хотим, чтобы искусством наших предков смогли насладиться и наши дети, внуки и еще, желательно, правнуки, и другие потомки, которые родятся лет через 500!

В предыдущие века меценаты, такие как Тарнавские, Косачи, Терещенки и многие другие не просто коллекционировали вещи. Они сделали много для того, чтобы сохранить их и рассказать украинцам об их культуре. И сегодня каждый из нас, в силу своих возможностей, может продолжить их миссию.

Людмила Дмитрук увлекается вышиванками (фото из личного архива коллекционерки)