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С меня коньяк: Ляшко ищет украинцев, которым снизили коммуналку

STYLERЖизнь    22.01.2020 - 15:37
С меня коньяк: Ляшко ищет украинцев, которым снизили коммуналку
Олег Ляшко пообещал украинцам бутылку коньяка (фото: РБК-Украина)

Олег Ляшко засомневался в словах Алексея Гончарука про снижение тарифов на отопление

Олег Ляшко решил проверить достоверность слов премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что многим украинцам снизили стоимость коммунальных услуг. Бывший нардеп отказался в это верить и опубликовал на своей страничке в Facebook видео, на котором пообещал бутылку хорошего коньяка тому человеку, кто пришлет ему фото платежки со сниженной коммуналкой.

"Пришлите платежку. Покажите платежку! Кому снизили на 30% стоимость коммунальных услуг? Я выставлю бутылку хорошего коньяка", - сказал Ляшко.

Также бывший нардеп сообщил, что у него совсем другая информация, мол, тарифы на газ с января подняли на 20%. Он отметил, что во всей Европе нет таких цен на газ, как в Украине.

"Покажите мне этих счастливчиков, которые платят на 30% меньше!" - парировал Ляшко.

Интересно, что такие "счастливчики" все же нашлись, и кстати, у Олега Ляшко в комментариях. Люди начали публиковать свои платежки с указанием стоимости коммунальных услуг. Они доказывают, что стоимость коммуналки снизилась.

  • Доброго дня. Грудень 2018р. - 2706,67 грн. - грудень 2019р.- 1817грн. Різниця 32,8%.
  • Жду обещанный коньяк.
  • Если так, то с такими темпами ликероводочный завод будет бесплатно работать неделю на всю Украину.
  • Здравствуйте, свяжитесь со мной в личных сообщениях, для отправки выигранного мной у вас подарка.

С меня коньяк: Ляшко ищет украинцев, которым снизили коммуналку

Скриншот комментариев

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