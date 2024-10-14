Менопауза і зайва вага: 10 порад, які допоможуть не погладшати

Менопауза вважається новим етапом у житті кожної жінки. Разом із гормональними змінами може відбутися набір ваги, але цього можна легко уникнути.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які симптоми свідчать про менопаузу та що допоможе уникнути зайвої ваги.
Менопауза - це природний і невідворотний фізіологічний процес згасання репродуктивної функції через зниження функцій яєчників, з яким доводиться стикатися кожній жінці приблизно після 45-60 років.
За словами нутриціолога Олени Костюк, метаболізм з віком сповільнюється, тому важливо не переїдати. Вживайте їжу дрібними порціями 3-4 рази на день, щоб підтримувати рівень енергії та не відчувати голоду.
Білок допомагає зберігати м’язову масу, яка природно зменшується з віком. Тому додавайте до раціону курку, рибу, яйця, бобові. Білок також сприяє тривалому насиченню, що допоможе уникнути зайвих перекусів.
Солодощі, випічка та інші прості вуглеводи - це ті продукти, від яких варто відмовитися. Натомість обирайте повільні вуглеводи: крупи, овочі, цільнозерновий хліб. Такі продукти забезпечать стабільний рівень цукру в крові.
Експерт рекомендує пити 1,5-2 літри води на день, щоб контролювати апетит і підтримувати обмінні процеси.
Регулярні тренування - це головний союзник у боротьбі за стрункість. Поєднуйте кардіо (ходьба, плавання) та силові тренування для зміцнення м’язів.
Овочі, фрукти та цільнозернові продукти багаті на клітковину, яка покращує травлення та допомагає тримати апетит під контролем.
Замініть солодощі на фрукти і поступово знижуйте кількість доданого цукру.
З віком кістки стають крихкими, тому важливо отримувати достатньо кальцію і вітаміну D. Включайте в раціон молочні продукти та листові овоч.
Також за рекомендацією лікаря приймайте добавки.
Менопауза часто супроводжується стресом, який може сприяти набору ваги. Використовуйте методи релаксації: йогу, медитацію, прогулянки на свіжому повітрі.
Сон дуже важливий для загального стану організму. Недосипання впливає на метаболізм і підвищує апетит. Дотримуйтесь режиму, лягайте спати в один і той же час і намагайтеся спати не менше 7-8 годин.
Раніше ми повідомляли, як менопауза впливає на стан серця.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога Олени Костюк та сайт Mayo clinic.