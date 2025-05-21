"Мені так шкода". Данилко пояснив, чому не випускає нові пісні українською і не перекладає старі

Андрій Данилко давно пише пісні українською мовою, однак нових релізів шанувальники досі не почули.

Причина - банальна, але цілком зрозуміла: більшість тих, з ким артист створював композиції, зараз або за кордоном, або, як зізнається сам Данилко, вже відійшли у вічність. А зробити все з нуля самотужки - справа не з простих і точно не швидка.

"Я вам скажу, що я їх (українськомовні пісні. - Ред.) писав давно. Мені так шкода, що я не можу це показати. Зараз поясню чому. Для того, щоб показати, треба час і людей, от саме фахівців. Молоді це простіше, бо вони своє можуть зробити. Ті люди, з якими я працював, або їх немає, бо вони померли вже, або повиїжджали. Мені в цьому сенсі складно зробити цей репертуар. І потрібна така зупинка, щоб сісти, і це зробити", - поділився артист.

Вєрка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Попри те, що Данилко має у своєму доробку чимало пісень, написаних державною мовою, він не поспішає їх публікувати, оскільки, за його словами, необхідна пауза й повне занурення в роботу над новим репертуаром.

Що ж до старих хітів, які свого часу стали візитівкою Вєрки Сердючки, то їх він перекладати не збирається.

І навіть не через брак бажання, а тому, що результат не задовольняє його як артиста. Данилко зізнався, що пробував кілька разів, але нічого, крім “КВК”, з цього не вийшло.

"От перекладіть мені, будь ласка, "Червону руту" російською. Івасюк - це для мене приклад, як талановито написати. Я всім казав, що буде популярно тільки талановите. А це завжди пошук: знайти те, що буде і про вас, і оригінально, і уникати слів, що є в кожній пісні. Мені здається, я познаходив якісь такі формулювання, ну, звісно, від Сердючки, які можна легко підспівувати, і запам'ятовувати, і малюється якась історія в цьому. Нові пісні, я пишу українською. І мені здається, що вони, виходять, дуже непоганими", - додав Данилко.

Зараз артист не женеться за хайпом чи кількістю пісень - він прагне створити щось дійсно якісне, а не просто "перевести для галочки".