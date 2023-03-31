"Мені неважливо, хто з якої країни": українська акторка, яка залишилася в РФ, вперше заговорила про війну

Українська акторка Галина Безрук після початку повномасштабної війни в Україні залишилася жити та працювати у РФ. Своєю позицією щодо геополітичних подій вона не ділилася. Проте вперше за довгий час висловилася стосовно дій Кремля в Україні.

Про це вона розповіла російському пропагандистському виданню про шоу-бізнес Starhit.

Що сказала зрадниця про війну в Україні

Безрук жодним чином не коментує події в Україні попри те, що її батьки проживають у Києві.

Сама Галина обрала роль "маленької людини", яка не може визначитися між двома країнами.

Батьки її позицію нібито приймають.

Галина Безрук працює в театрі в Москві (фото: instagram.com/galina_bezruk)

"Мої батьки живуть у Києві. Я щаслива, що вони та інші родичі дуже адекватні люди, які чудово розуміють, що я своїми маленькими жіночими руками не вирішу проблему двох країн. Тож конфліктів у нас немає", - прокоментувала Галина.

Натомість багато українських колег акторки відвернулися від неї та припинили спілкування.

Вона додає, що їй неважливо, хто та з якої країни, тому що погані люди є скрізь.

А саму війну Галина вважає "цькуванням близьких людей".

Українська акторка не висловлюється про війну в Україні (фото: instagram.com/galina_bezruk)

"У будь-якій країні можуть бути погані люди, тому точно не за національною ознакою треба судити, а за вчинками. Розумію, що багато робиться спеціально - щоб нацькувати близьких один на одного, і я цьому не піддаюся", - каже Безрук.

Хто така Галина Безрук

Це українська акторка та співачка родом із Краматорська Донецької області.

У 2012 році вона стала фіналісткою "Голосу країни", а також знімалася в українських серіалах "Слуга народу", "Останній москаль", "Будиночок на щастя".

Кадр із серіалу "Слуга народу"

У 2015 році вона переїхала до Москви та є акторкою театру.

Щодо російсько-української війни не висловлюється, тому що "боїться переслідувань з боку російської влади".

Під час свого перебування в РФ Галина вийшла заміж за російського актора та народила від нього дитину.

Галина Безрук із чоловіком і дитиною (фото: instagram.com/galina_bezruk)

Акторка заявляла, що якщо "поворушити мізками", стає цілком зрозуміло, чому вона перебуває в Росії.

"Якщо трохи поворушити мізками, цілком зрозуміло, чому я перебуваю там, де я є. Хто мій чоловік, хто моя дитина - якої вони національності. Я обираю родину. Я не обираю батьківщину, я обираю сім'ю. Найближчих мені людей - себе та сім'ю", - заявила українська актриса.

У 2021 році вони з чоловіком розлучилися.