"Мне неважно, кто из какой страны": оставшаяся в РФ украинская актриса впервые заговорила о войне

Украинская актриса Галина Безрук после начала полномасштабной войны в Украине осталась жить и работать в России. Своей позицией по геополитическим событиям она не делилась. Однако впервые за долгое время высказалась по поводу действий Кремля в Украине.

Об этом она рассказала российскому пропагандистскому изданию о шоу-бизнесе Starhit.

Что сказала изменница о войне в Украине

Безрук никоим образом не комментирует события в Украине, несмотря на то, что ее родители проживают в Киеве.

Сама Галина выбрала роль "маленького человека", который не может определиться между двумя странами.

Родители ее позицию якобы принимают.

Галина Безрук работает в театре в Москве (фото: instagram.com/galina_bezruk)

"Мои родители живут в Киеве. Я счастлива, что они и другие родственники очень адекватные люди, прекрасно понимающие, что я своими маленькими женскими руками не разрешу проблему двух стран. Поэтому конфликтов у нас нет", - прокомментировала Галина.

В то же время многие украинские коллеги актрисы отвернулись от нее и прекратили общение.

Она добавляет, что ей неважно, кто и из какой страны, потому что плохие люди есть везде.

А саму войну Галина считает "травлей близких людей".

Украинская актриса не высказывается о войне в Украине (фото: instagram.com/galina_bezruk)

"В любой стране могут быть плохие люди, поэтому точно не по национальному признаку надо судить, а по поступкам. Понимаю, что многое делается специально - чтобы натравить близких друг на друга, и я этому не поддаюсь", - говорит Безрук.

Кто такая Галина Безрук

Это украинская актриса и певица родом из Краматорска Донецкой области.

В 2012 году она стала финалисткой "Голосу країни", а также снималась в украинских сериалах "Слуга народу", "Останній москаль", "Будиночок на щастя".

Кадр из сериала "Слуга народа"

В 2015 году она переехала в Москву и является актрисой театра.

Касаемо российско-украинской войны не высказывается, потому что "боится преследований со стороны российской власти".

Во время своего пребывания в РФ Галина вышла замуж за российского актера и родила от него ребенка.

Галина Безрук с мужем и ребенком (фото: instagram.com/galina_bezruk)

Актриса заявляла, что если "пошевелить мозгами", становится вполне понятно, почему она находится в России.

"Если немного пошевелить мозгами, вполне понятно, почему я нахожусь там, где я есть. Кто мой муж, кто мой ребенок - какой они национальности. Я выбираю семью. Я не выбираю родину, я выбираю семью. Ближайших мне людей - себя и семью", - заявила украинская актриса.

В 2021 году они с мужем развелись.