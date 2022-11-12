"Це на їхній совісті": Дантес прокоментував роман Дорофєєвої і Кацуріна

За його словами, про стосунки Наді і Міші він дізнався від сторонніх людей та зараз взагалі не спілкується з ними.

"Мені немає ніякого сенсу з ним спілкуватися. Ми не проводимо час разом ніколи. Я все чекаю, коли запитають. Ну, закохалися. Але цікаві подробиці. Мені самому цікаво", - емоційно сказав Дантес.

Також він додав, що хоче, щоб Дорофєєва та Кацурін розповіли, коли та як у них розпочались стосунки.

Надя Дорофєєва, Міша Кацурін, Даша Кацуріна і Вова Дантес раніше товаришували родинами (instagram.com/nadyadorofeeva)

Дантес зазначив, що він дуже не любить, коли від нього намагаються щось приховати. Тут, як додав співак, саме так і вийшло.

"Я не люблю лицемірство і скритність. Коли люди недоговорюють - це не прикольно. Але це моя проблема. Мені неприємно все, що сталося. Вірніше, не що сталося, а як. Тут я хочу підкреслити. І що після цього. Але це на їхній совісті. Я чекаю, коли вони розкажуть, що і як. Запрошуйте Надю і Мішу, нехай все розкажуть. Це ж цікаво", - додав музикант.

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Окрім того, Дантес розповів про Дашу Кацуріну. За його словами, вона неймовірна жінка і він вважає її дарунком долі.

"Мені дуже сильно подобається Даша. У нас класні стосунки. Але я поки що не хочу про це говорити якось відверто. Вона неймовірна жінка і я радий, що вона є в моєму житті", - сказав Володимир.

Також він пояснив, що поки не хоче активно обговорювати стосунки з Кацуріною у медіапросторі, бо вже має гіркий досвід, коли виставляв особисте на показ.