"Це на їхній совісті": Дантес прокоментував роман Дорофєєвої і Кацуріна

Український музикант Володимир Дантес прокоментував роман своєї ексдружини Наді Дорофєєвої і ресторатора Михайла Кацуріна. Він заявив, що це все відбувалося у нього за спиною.
Про це він розповів в інтерв'ю ЖВЛ.
За його словами, про стосунки Наді і Міші він дізнався від сторонніх людей та зараз взагалі не спілкується з ними.
"Мені немає ніякого сенсу з ним спілкуватися. Ми не проводимо час разом ніколи. Я все чекаю, коли запитають. Ну, закохалися. Але цікаві подробиці. Мені самому цікаво", - емоційно сказав Дантес.
Також він додав, що хоче, щоб Дорофєєва та Кацурін розповіли, коли та як у них розпочались стосунки.
Дантес зазначив, що він дуже не любить, коли від нього намагаються щось приховати. Тут, як додав співак, саме так і вийшло.
"Я не люблю лицемірство і скритність. Коли люди недоговорюють - це не прикольно. Але це моя проблема. Мені неприємно все, що сталося. Вірніше, не що сталося, а як. Тут я хочу підкреслити. І що після цього. Але це на їхній совісті. Я чекаю, коли вони розкажуть, що і як. Запрошуйте Надю і Мішу, нехай все розкажуть. Це ж цікаво", - додав музикант.
Окрім того, Дантес розповів про Дашу Кацуріну. За його словами, вона неймовірна жінка і він вважає її дарунком долі.
"Мені дуже сильно подобається Даша. У нас класні стосунки. Але я поки що не хочу про це говорити якось відверто. Вона неймовірна жінка і я радий, що вона є в моєму житті", - сказав Володимир.
Також він пояснив, що поки не хоче активно обговорювати стосунки з Кацуріною у медіапросторі, бо вже має гіркий досвід, коли виставляв особисте на показ.
Нагадаємо, що у березні 2022 року стало відомо, що Дорофєєва і Дантес розлучилися. Причину розриву після шести років офіційного шлюбу музиканти не озвучили.
Також вже незабаром Надя офіційно підтвердила роман з Мішою Кацуріним. З тих пір Дорофєєва регулярно показує фото з коханим у своєму блозі.