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"Це на їхній совісті": Дантес прокоментував роман Дорофєєвої і Кацуріна

Дантес розповів про роман колишньої дружини (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Український музикант Володимир Дантес прокоментував роман своєї ексдружини Наді Дорофєєвої і ресторатора Михайла Кацуріна. Він заявив, що це все відбувалося у нього за спиною.

Про це він розповів в інтерв'ю ЖВЛ.

За його словами, про стосунки Наді і Міші він дізнався від сторонніх людей та зараз взагалі не спілкується з ними.

"Мені немає ніякого сенсу з ним спілкуватися. Ми не проводимо час разом ніколи. Я все чекаю, коли запитають. Ну, закохалися. Але цікаві подробиці. Мені самому цікаво", - емоційно сказав Дантес.

Також він додав, що хоче, щоб Дорофєєва та Кацурін розповіли, коли та як у них розпочались стосунки.

Надя Дорофєєва, Міша Кацурін, Даша Кацуріна і Вова Дантес раніше товаришували родинами (instagram.com/nadyadorofeeva)

Дантес зазначив, що він дуже не любить, коли від нього намагаються щось приховати. Тут, як додав співак, саме так і вийшло.

"Я не люблю лицемірство і скритність. Коли люди недоговорюють - це не прикольно. Але це моя проблема. Мені неприємно все, що сталося. Вірніше, не що сталося, а як. Тут я хочу підкреслити. І що після цього. Але це на їхній совісті. Я чекаю, коли вони розкажуть, що і як. Запрошуйте Надю і Мішу, нехай все розкажуть. Це ж цікаво", - додав музикант.

Володимир Дантес прокоментував роман своєї колишньої дружини (скрін)

Окрім того, Дантес розповів про Дашу Кацуріну. За його словами, вона неймовірна жінка і він вважає її дарунком долі.

"Мені дуже сильно подобається Даша. У нас класні стосунки. Але я поки що не хочу про це говорити якось відверто. Вона неймовірна жінка і я радий, що вона є в моєму житті", - сказав Володимир.

Також він пояснив, що поки не хоче активно обговорювати стосунки з Кацуріною у медіапросторі, бо вже має гіркий досвід, коли виставляв особисте на показ.

Нагадаємо, що у березні 2022 року стало відомо, що Дорофєєва і Дантес розлучилися. Причину розриву після шести років офіційного шлюбу музиканти не озвучили.

Також вже незабаром Надя офіційно підтвердила роман з Мішою Кацуріним. З тих пір Дорофєєва регулярно показує фото з коханим у своєму блозі.

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Надя ДорофеєваВладимир Дантес