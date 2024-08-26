"Мені 50 і я виглядаю на 15 років молодше": американка поділилась секретами молодості шкіри

Виглядати на кілька років молодше мріє кожна людина. 50-річна американка розповіла, що виглядає на 15 років молодше завдяки своїм найпотужнішим секретом краси.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку американської блогерки Мішель Сільви.

Який секрет догляду

50-річна Мішель Сільва має 72 000 підписників у соцмережі і відома тим, що демонструє секрети молодості.

Перша порада, якою вона поділилася, досить поширена і відома у світі краси - захищатись від сонця.

"Тримайтеся подалі від сонця, придбайте ефективний сонцезахисний крем і завжди носіть капелюх і сонцезахисні окуляри, коли виходите на вулицю", - розповіла вона.

Занадто велика кількість сонячних ультрафіолетових (УФ) променів може мати шкідливий вплив на шкіру, спричиняючи виникнення сонячних опіків, які можуть утворювати пухирі та лущитися на шкірі та сприяти передчасному старінню, що призводить до зморшок.

Її наступна порада - спати 8 годин. За її словами, це дасть шкірі найкращий шанс відновитися та залишатися молодою. Надання пріоритету сну - це найпростіший і ефективний спосіб зберегти сяючий молодий колір обличчя.

Третім кроком Мішель є догляд за шкірою. Вона використовує вітамін С, ретинол, зволожуючий і сонцезахисний крем.

" Вчора мені виповнилося 50 років, і я можу пообіцяти вам, що як тільки ви почнете застосовувати нові засоби, ви зможете запобігти передчасному старінню",- додала жінка.

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Вплив стресу на шкіру

Додамо, що стрес впливає на кожну частину тіла, включаючи шкіру. Якщо постійно хвилюватися та погано через це спати, прискориться вивільнення гормонів стресу. Кортизол - основний гормон стресу - розщеплює колаген, що призводить до обвисання шкіри, появи зморшок і запалення.

Стрес можна зменшити за допомогою зміни способу життя, зокрема правильного харчування, гарного сну та медитації, які мають величезний вплив на біологічний та косметичний процес старіння.

До того ж споживання різноманітних напоїв через соломинку може стати причиною виникнення глибоких носогубних зморшок та передчасного старіння шкіри. Це відбувається через надмірне навантаження на м’язи навколо губ. Така ж проблема стосується курців, у яких з часом з’являються зморшки.