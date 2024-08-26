"Мне 50 и я выгляжу на 15 лет моложе": американка поделилась секретами молодости кожи

Выглядеть на несколько лет младше мечтает каждый человек. 50-летняя американка рассказала, что выглядит на 15 лет моложе благодаря своим мощным секретам красоты.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok -страницу американской блогерши Мишель Сильвы.

Какой секрет ухода

50-летняя Мишель Сильва имеет 72 000 подписчиков в соцсети и известна тем, что демонстрирует секреты молодости.

Первый совет, которым он поделился, достаточно распространен и известен в мире красоты - защищаться от солнца.

"Держитесь подальше от солнца, приобретите эффективный солнцезащитный крем и всегда носите шляпу и солнцезащитные очки, когда выходите на улицу", - рассказала она.

Слишком большое количество солнечных ультрафиолетовых (УФ) лучей может оказать вредное воздействие на кожу, вызывая возникновение солнечных ожогов, которые могут образовывать пузыри и шелушиться на коже и способствовать преждевременному старению, что приводит к морщинам.

Ее следующий совет - спать 8 часов. По ее словам, это даст коже лучший шанс восстановиться и оставаться молодым. Придание приоритету сна - это самый простой и эффективный способ сохранить сияющий молодой цвет лица.

Третьим шагом Мишель является уход за кожей. Она использует витамин С, ретинол, увлажняющий и солнцезащитный крем.

" Вчера мне исполнилось 50 лет, и я могу пообещать вам, что как только вы начнете применять новые средства, вы сможете предотвратить преждевременное старение", - добавила женщина.

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Воздействие стресса на кожу

Добавим, что стресс оказывает влияние на каждую часть тела, включая кожу. Если постоянно беспокоиться и плохо из-за этого спать, ускорится высвобождение гормонов стресса. Кортизол - основной гормон стресса - расщепляет коллаген, что приводит к обвисанию кожи, появлению морщин и воспалению.

Стресс можно уменьшить посредством изменения образа жизни, в частности правильного питания, хорошего сна и медитации, которые оказывают огромное влияние на биологический и косметический процесс старения.

К тому же, потребление разнообразных напитков через соломинку может стать причиной возникновения глубоких носогубных морщин и преждевременного старения кожи. Это происходит из-за чрезмерной нагрузки на мышцы вокруг губ. Такая же проблема касается курильщиков, у которых со временем появляются морщинки.