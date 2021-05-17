Менеджера Укрпочты с подачи нардепа затравили в сети за интимный вопрос

Как незаметно поесть во время секса?

Именно такой вопрос задала Полина Левицкая на своей странице в Facebook и в полушутливой форме объяснила, что это стало причиной обсуждения с подругами. Под постом сразу появилось множество комментариев с шутками и советами. Но тема обсуждения понравилась далеко не всем и на девушку набросились с претензиями за то, что она менеджер крупной компании и обсуждает такие неприличные темы в социальных сетях.

Такое впечатление, что большинство наших управленцев – сплошные уроды, или недот***анные бабехи. Чем же закончатся такие эксперименты над Украиной?.

A в "Укрпочте" Наблюдательный совет есть? Может она ей объяснит как ....

Уже достали эти душевнобольные "новые вечноголодные лица". Психиатрические больницы закрыли во время так называемой "оптимизации" вот и пришли все неадекваты к власти.

Инициатором травли стал нардеп

Народный депутат, первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко сделал перепост на свою страницу и написал: "Одна из топ-менеджеров государственной компании "Укрпочта" обнимается актуальной для нее проблемой. Вы не могли бы дать совет этой "леди"?

В ответ народному депутату в комментариях попытались объяснить, что это личная страница и сама тема – развлекательного характера, не стоит обращать на нее внимания.

Удивила вся ситуация и саму Полину Левицкую. Она отбивалась в комментариях под своим постом, а потом написала, что находится в лучах славы "нафталинов".

"Ребят! Я в лучах славы нафталинов. А если серьезно, это так дико, что есть еще люди в нашей стране, которых пугает слово секс. Простите им это. Там уровень совка, где секса нет и никогда не было! Все рождались из капусты!" – написала девушка.

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Полиция морали не спит

Скандал начал набирать обороты и пост Полины Левицкой быстро распространили в социальных сетях. Пользователи поделились на два лагеря: одни защищали автора поста и говорили, что обсуждать такие темы – это нормально, другие – забросали Левицкую гневными комментариями.

В понедельник утром Полина Левицкая опубликовала еще один пост, где рассказала подписчикам, как отличить глупого человека от умного.

"Умный обсуждает структуру, идеи, создавая при этом новое знание. Глупый обсуждает свершившиеся события, не генерируя результат. После разговора с умным ты окрылен мыслями, после глупого – болит голова. Умный не переходит на личности и не обсуждает их действия. Глупый – обсуждает и осуждает людей", - написала девушка.

Она добавила, что до следующего воскресения шутить нельзя, так как полиция морали – не спит и ее внутренний троль – тоже.

Реакция руководства "Укрпочты"

Стоит отметить, что в самой компании на скандал в социальных сетях не отреагировали. Был ли разговор у Полины Левицкой с главой компании Игорем Смелянским – также неизвестно.