"Мене разом з вікнами та дверями винесло в коридор": постраждалі кияни розповіли про удар РФ по Києву

Росія завдала удар балістичними ракетами по Києву сьогодні вночі, 13 грудня. Десятки постраждалих, серед яких є діти, понівечені будинки, дитячий садок та лікарня, знищені автомобілі.

Мешканці пошкодженої будівлі розповідають, що їх буквально зносило вибуховою хвилею у власних домівках. Один з чоловіків розповів, що після вибуху відчув теплу воду на руках та ногах, а потім зрозумів, що то його кров.

Олександр та його син Євгеній - жителі багатоквартирного будинку. За 10-15 метрів від якого впали уламки збитої ворожої ракети. На місці падіння утворилася велика вирва. А вибуховою хвилею пошкодило сам будинок, припарковані авто загорілися і їх перекинуло через паркан до дитсадка поруч.

"Близько третьої години я проснувся і якийсь імпульс відчув. Тривоги не було. Був сильний вибух. Я одразу підійшов до шафи взяти валізу першої необхідності. Не встиг підхопити, як вибуховою хвилею мене знесло. Відчув, що така тепла, як вода, але - кров на обох руках, на ногах. Це мене не сильно засмутило, тому що побіг вже з валізою до батька і переконався, що його не поранило. Сказав, що збирай валізу першої необхідності, і побіг до бабусі", – розповів Євгеній.

83-річна жінка в цей момент перебувала в дальній кімнаті біля балкона. Вона не одразу зрозуміла, що сталося, але на щастя, вона не постраждала.

Євгеній з татом не одразу змогли вийти з невеличкого спільного для кількох квартир коридора, бо вибухова хвиля деформувала двері. Їх важко було відчинити, прийшлося чекати рятувальників. Вони зазначили, що надзвичайники, поліція та швидка прибули на місце буквально за кілька хвилин.

"Люди почали спускатися… По-перше, було задимлення: машини почали горіти й ось цей чад, гар…люди в паніці не тямлять. Ну добре, що швиденько хтось зрозумів і каже: "Давайте всі на вулицю". І тут під стіночку (будинку - ред.) всі вночі виходили. Ото як рвонуло - все, що могли, одягли й - на вулицю", - розповів Олександр.

У наметі у дворі чоловіки разом з поліцією зареєстрували факт пошкодження житла. Зараз у наметах приймають усіх мешканців будинку - там можна поїсти, випити чаю чи кави.