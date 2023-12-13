Як виглядає багатоповерхівка в Києві після ракетної атаки: фото

У столичній мерії показали фото багатоповерхового житлового будинку в Дніпровському районі столиці, який зазнав найбільших пошкоджень внаслідок нічної ракетної атаки росіян на місто. Поруч утворилася величезна воронка, а також обгоріли припарковані у дворів автівки.

Фото: багатоповерхівка в Дніпровському районі Києва після ракетної атаки (t.me/KyivCityOfficial)

Пошкоджений не лише будинок

Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, уламки балістичної ракети впали у двір багатоквартирного будинку. Внаслідок цього пошкоджений і будинок, і дитячий садок, розташований поруч.

У дворі згоріли припарковані авто, а також повилітали шибки в прилеглих будинках і школі.

"Мешканців пошкодженого будинку евакуювали вночі. Наразі тривають слідчо-оперативні дії, після яких людям дозволять забрати необхідні речі, а вибиті шибки комунальники затягнуть плівкою", - написав Кличко.

Що буде з будинком

Відомо, що після цього буде проведена експертиза. Якщо встановлять, що несучі конструкції будинку неушкоджені, то житло обіцяють оперативно відновити, щоб мешканці якомога швидше повернулись до своїх домівок.

Втім, якщо ж пошкодження конструкцій критичні, влада буде розглядати варіант капітального відновлення будинку. Відновлювати доведеться і дитсадок.

Тимчасове житло

На час відновлення міська влада надасть тимчасове житло постраждалим мешканцям. Також на місці працює пункт обігріву, розгорнутий рятувальною службою.

Інші руйнування

Цієї ночі уламки іншої ракети впали й на територію однієї з міських лікарень у Дніпровському районі. Пошкоджена будівля моргу, а також незначних ушкоджень зазнав корпус медзакладу.

Нічна атака РФ по Києву

Нагадаємо, що цієї ночі, близько 03:00 у столиці пролунали вибухи. Як стало відомо - Росія завдала удару балістичними ракетами. Ворог випустив 10 ракет (йдеться про ЗРК С-400 та "Іскандер"). При цьому в ОП повідомили, що ціллю росіян був об‘єкт критичної інфраструктури, ворог вночі міг завдавати удару по Києву ракетами 48Н6 з комплексу С-400.

Разом з тим всі цілі вдалося збити українським силам ППО.

Втім, через падіння уламків у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах Києва пошкоджено чотири багатоквартирні та чотири приватні житлові будинки, а також комунальні споруди.

Відомо про 53 постраждалих осіб. 20 із них, в тому числі двох дітей, госпіталізували. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці. Серед них - шестеро дітей.

Фоторепортаж із місця падіння уламків ракет у Києві - дивіться в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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