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В Мелитополе ректор вуза сотрудничает с оккупантами и продвигает "русский мир"

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Мелитополь, Среда 27 апреля 2022 13:00
В Мелитополе ректор вуза сотрудничает с оккупантами и продвигает "русский мир" Фото: В Мелитополе ректор вуза пошел на сделку с оккупантами (мелітополь wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

Во временно оккупированном Мелитополе ректор Педагогического университета решил помогать захватчикам и продвигать "русский мир" в вузе.

Об этом сообщается на странице Сил обороны Запорожского края.

Отмечается, что глава вуза выполняет организационно-распорядительные функции в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории.

Он также осуществляет пропаганду в учебных заведениях по поводу оправдания вооруженной агрессии против Украины. Ректор вуза вводит стандарты образования государства-террориста в учебном заведении.

Напомним, что Мелитопольский государственный педагогический университет им. Богдана Хмельницкого- это крупнейшее учебное заведение Мелитополя. Он основан в 1923 году.

Как мы ранее писали, в Швеции "ватница" накинулась на украинку и поплатилась за это работой.

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