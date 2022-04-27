В Мелитополе ректор вуза сотрудничает с оккупантами и продвигает "русский мир"

Во временно оккупированном Мелитополе ректор Педагогического университета решил помогать захватчикам и продвигать "русский мир" в вузе.

Об этом сообщается на странице Сил обороны Запорожского края.

Отмечается, что глава вуза выполняет организационно-распорядительные функции в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории.

Он также осуществляет пропаганду в учебных заведениях по поводу оправдания вооруженной агрессии против Украины. Ректор вуза вводит стандарты образования государства-террориста в учебном заведении.

Напомним, что Мелитопольский государственный педагогический университет им. Богдана Хмельницкого- это крупнейшее учебное заведение Мелитополя. Он основан в 1923 году.