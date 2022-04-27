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У Мелітополі ректор вузу співпрацює з окупантами і просуває "русский мир"

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Мелітополь, Середа 27 квітня 2022 13:00
У Мелітополі ректор вузу співпрацює з окупантами і просуває "русский мир" Фото: у Мелітополі ректор вузу пішов на угоду з окупантами (мелітополь wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

У тимчасово окупованому Мелітополі ректор педагогічного університету вирішив допомагати загарбникам і просувати "русский мир" у вузі.

Про це повідомляється на сторінці Сил оборони Запорізького краю.

Зазначається, що голова вишу виконує організаційно-розпорядчі функції в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.

Він також здійснює пропаганду в навчальних закладах з приводу виправдання збройної агресії проти України. Ректор вишу вводить стандарти освіти держави-терориста в навчальному закладі.

Нагадаємо, що Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького - це найбільший навчальний заклад Мелітополя. Він заснований в 1923 році.

Як ми раніше писали, в Швеції "ватниця" накинулася на українку і поплатилася за це роботою.

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