У Мелітополі ректор вузу співпрацює з окупантами і просуває "русский мир"
У тимчасово окупованому Мелітополі ректор педагогічного університету вирішив допомагати загарбникам і просувати "русский мир" у вузі.
Про це повідомляється на сторінці Сил оборони Запорізького краю.
Зазначається, що голова вишу виконує організаційно-розпорядчі функції в незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.
Він також здійснює пропаганду в навчальних закладах з приводу виправдання збройної агресії проти України. Ректор вишу вводить стандарти освіти держави-терориста в навчальному закладі.
Нагадаємо, що Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького - це найбільший навчальний заклад Мелітополя. Він заснований в 1923 році.
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