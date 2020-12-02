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В Мелитополе открылся "Эпицентр", но люди недовольны: о карантине не слышали, главное - скидки

Автор: Styler

В Мелитополе недавно открылся первый строительный магазин "Эпицентр", но покупатели уже недовольны. Поступает много жалоб на нарушения карантина, проблемы с выдачей заказов и "накруткой" цен.

Так, согласно информации местного сайта, на открытии столпились огромные очереди из сотен людей, которые прибыли к открытию в ожидании призов и покупок.

"На парковке возле нового торгового центра не было свободных мест. О карантине напоминали только маски, но про дистанцию никто не слышал. Карантин - ничто, скидки и подарки - это все", - говорится в сообщении.

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"Эпицентр" в Мелитополе попал в скандал (фото: news.mspravka.info)

Горожане, посетившие гипермаркет, рассказывают, что ценники в зале не совпадают с теми, которые озвучивают на кассе. Также есть проблемы с оформлением возврата - касса возврата не работает. А из-за ажиотажа образовались огромные очереди.

"Эпицентр" в Мелитополе оскандалился (видео: instagram.com/zelivenews)

Люди выкладывают в соцсетях фото и видео с огромными толпами и выражают недовольство в комментариях.

  • "Всех страждущих халявы и тонких ценителей шары ждёт главный приз - корона. Вперёд.
  • Ще люди невдоволені цінами і самим маркетом.
  • Очень разочарован. По сравнению с Запорожским. Наш - просто магазин.
  • Не впечатлили, ожидали лучшего, обычный супермаркет.
  • Больницы и садики, как и школы, так быстро не строятся..." - пишут пользователи.

Напомним, что "Эпицентр" попал в грандиозный скандал из-за карантина выходного дня.

Позже один из магазинов в Киеве снова оскандалился из-за выдачи онлайн-заказов.

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