Меладзе дал два концерта в Киеве: карантин не помеха

Константин Меладзе дал два концерта в Киеве во время карантина (Фото: facebook.com/meladzeofficial)

Все билеты на концерты Меладзе были проданы заранее

Константин Меладзе дал два концерта в Киеве несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. Жители столицы совершенно спокойно шли в Дворец "Украина" и сообщили, что не боятся посещать такие мероприятия во время пандемии коронавируса и карантина.

Вечером во вторник, во Дворце "Украина" российский певец Константин Меладзе дал концерт для украинцев. Билеты на выступление поп-звезды были раскуплены заранее и это при том, что их стоимость колебалась от 700 гривен до 4 тысяч. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Стоит отметить, что накануне Константин Меладзе был вынужден отменить концерт в столице России – Москве. Как объяснили организаторы – в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Вечером 10 ноября перед входом во Дворец "Украина" образовалась очередь из желающих послушать выступление Меладзе. И как признавались поклонники артиста, они не боятся идти в зал.

Немного конечно страшно, но поскольку Валерия Меладзе очень люблю, практически от его первой песни. Конечно же, маски, все есть, средства. Буду надеяться, что все будет хорошо.

А мы переболели. Поэтому у нас немножко есть иммунитет. Билеты были куплены заранее, еще в феврале месяце.

В разгар карантина и эпидемии коронавируса Меладзе дал два концерта в Киеве

Напомним, ранее мы писали о том, что Оля Полякова попала в скандал из-за своего выступления с Филиппом Киркоровым в Дубае.

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