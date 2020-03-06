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Меган Маркл жестко высмеяла известная актриса

STYLERЖизнь    06.03.2020 - 16:54
Меган Маркл жестко высмеяла известная актриса
Меган Маркл высмеяла мировая звезда (фото: instagram.com meghan_markle)

Известная британская актриса раскритиковала Меган Маркл

Меган Маркл недавно объявила о своем желании возобновить свою карьеру в кино, которую она оставила ради семьи. 86-летняя британская артистка Джоан Коллинз высмеяла герцогиню за такое желание. Это произошло после того, как журналисты встретили звезду возле одного из популярных ресторанов Лос-Анджелеса. Об этом пишет таблоид The Sun.

К слову, в ресторане Коллинз отмечала 18-ю годовщину свадьбы с возлюбленным. Звезда была в однотонном темном миди-платье с цветочным принтом.

Меган Маркл жестко высмеяла известная актриса

Джоан Коллинз с супругом (фото:Legion-Media)

Журналисты спросили у Колиннз, что должна сделать Меган Маркл, чтобы получить хорошую роль в фильме. Реакции 86-летней звезды была неоднозначна. В ответ она громко рассмеялась и обронила реплику: "Кинокарьера? Должно быть вы шутите?".

Судя по всему, Джоан не верит в актерское мастерство герцогини Сассекской.

Кстати, ранее на днях появилась информация о том, что агент Маркл — Ник Коллинз — потерпел неудачу в переговорах, которые вел в Лос-Анджелесе по поручению герцогини. Когда Ник сообщил одному из продюсеров киностудии Дисней о том, что Маркл хотела бы получить роль в каком-нибудь супергеройском кино, тот просто ответил, что это нереально.

Напомним, что нашему зрителю Джоан Коллинз запомнилась благодаря сериалу "Династия", который шел на экранах ТВ в 2000-ых годах.

Как мы ранее писали, герцог Кембриджский удивил публику своим неожиданным талантом жонглера. Под аплодисменты и радостные возгласы зрителей он успешно жонглировал тремя мячиками.

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