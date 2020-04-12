Меган Маркл сделала громкое заявление: это должны знать все

Меган Маркл планирует дать интервью, в котором поведает поклонникам о своей жизни. Этот шаг сравнивают с интервью принцессы Дианы 1995 года, которое на тот момент шокировало общественность. Об этом информирует издание Еxpress.

Согласно источникам, Меган ведет переговоры с несколькими американскими телеканалами об эксклюзивном интервью, которое будет записано после того, как коронавирус ослабнет.

Отмечается, что для более яркой картины, камеры будут снимать ее дом и семейную жизнь. Показ таких подробностей сделает интервью более интимным и интересным.

Источник сообщает, что интервью с Меган станет самым ожидаемым событием в мире телевизионных интервью после знаменитой беседы Дианы с Мартином Баширом. Все заработанные деньги супруга принца Гарри пожертвует на благотворительность.

"Когда она была частью королевской семьи, для нее было бы немыслимо дать сольное интервью кому-либо о ее жизни и о том, как принцесса изменила ее мир. Однако теперь все иначе", - отмечается в сообщении.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри сообщили печальное известие.

Мы писали, что Меган Маркл поставила принцу Гарри ультиматум. Маркл слишком взволнована ситуацией касательно вируса и даже слышать не хочет о том, что Гарри может вернуться в Британию.

А также о том, что Кейт Миддлтон унизила Меган Маркл и отняла пальму первенства.