Меган Маркл просила подругу найти ей богатого жениха в Британии: всплыли подробности

Меган Маркл несколько лет просила свою подругу Лиззи Канди познакомить ее с каким-нибудь известным и зажиточным мужчиной. О секрете из прошлого своей теперь уже бывшей подруги известная журналистка и телеведущая поведала британским СМИ.

По словам Лиззи, они с Меган познакомились в 2013 году - почти сразу после развода актрисы с Тревором Энгельсоном, - когда телеведущая сопровождала звезду "Форсмажоров" на одном благотворительном вечере.

Канди и будущая герцогиня быстро подружились и даже создали девичий онлайн-чат с другими общими приятельницами. Именно там Маркл и обратилась к подруге с просьбой устроить ее личную жизнь.

"У нас был чат для девочек. В нем Мег как-то спросила: "Вы знаете каких-нибудь известных парней? Я не замужем и неравнодушна к британцам". Мы пообещали помочь ей в поисках. Я помню, что тогда она много расспрашивала о моих знакомых. Меган была веселой и милой, задавала много вопросов. Она мне нравилась, я решила ей помочь", - цитирует Канди издание Daily Mail.

Лиззи Канди (слева) берет интервью у Меган Маркл в 2013 году

Лиззи предложила подруге стразу несколько кандидатур. Однако с завидными женихами тогда у Меган не срослось. Среди холостяков, которые не понравились актрисе, был футболист Эшли Коул (у него в тот период была репутация бабника). А вот победитель британского Х-Фактора Мэтт Кардл сам отверг будущую жену принца Гарри.

Уже через несколько месяцев после небольшой интрижки с Кардлом Маркл встретилась с внуком Елизаветы ІІ - будущие супруги познакомились на свидании вслепую, которое, правда, устроила не Канди. Впрочем, как только Меган и Гарри закрутили роман, актриса прекратила свое общение с Лиззи - телеведущая даже не получила приглашение на свадьбу от своей когда-то близкой подруги.

"Когда я узнала об их романе с Гарри, то сразу написала ей. Мег ответила: "Да, это так. Надеюсь, мы будем вместе". На этом наше общение закончилось", - отметила Лиззи.

Лиззи Канди (фото: instagram.com/lizziecundy)

Тем временем, Меган Маркл, недавно ставшая мамой малыша Арчи, пока что не спешит вновь появляться на публике.