Меган Маркл и принц Гарри показали свежее фото малыша Арчи

К сожалению, лицо ребенка на снимке не показано, так как он стоит со спины. На черно-белом снимке Арчи держит в руках связку гелевых шаров и снят, вероятнее всего, в саду особняка герцогов Сассекских в Монтесито. На нем джемпер, джинсы и кроссовки.

Меган Маркл и принц Гарри показали снимок малыша Арчи (фото: Archie Harrison Mountbatten-Windsor/Facebook)

Напомним, что Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор родился 6 мая 2019 года в Портлендской больнице в Лондоне.

Всех, кто хочет поздравить Арчи его родители Меган и Гарри просят пожертвовать 5 долларов на благо организации Gavi, Vaccine Alliance, которая покупает вакцины COVID для всего мира (отдавая приоритет тем странам, которые не могут себе их позволить).

"Мы не можем придумать более резонансного способа отметить день рождения нашего сына. За последние два года мы были глубоко тронуты тем, что почувствовали тепло и поддержку нашей семьи в честь дня рождения Арчи. Многие из вас делают пожертвования на благотворительность от его имени и отмечают это событие, отдавая деньги или совершая акт служения - от всего сердца. Вы собираете средства для тех, кто больше всего в этом нуждается, и продолжаете делать это органично и самоотверженно. Мы остаемся невероятно благодарными", - написали супруги на сайте.