Меган Маркл превзошла Кейт Миддлтон: что произошло

Меган Маркл и Кейт Миддлтон начали соревноваться за титул лучшей невестки с того момента, как герцогиня Сассекская попала в королевскую семью. Ситуации, которые возникают между женой принца Уильяма и женой принца Гарри постоянно находятся под прицелом британских и американских таблоидов.

По словам источников из королевского дворца, дамы не особо ладят между собой и постоянно пытаются показать свое превосходство.

В этот раз Меган Маркл превзошла Кейт Миддлтон совершенно случайно. В социальные сети попали снимки бумажной записки, которую Кейт Миддлтон оставила на выставке цветов Королевского общества садоводов. Поклонники обеих герцогинь сравнили почерки и выяснилось, что Меган Маркл намного изящнее выводит свои буквы, чем Кейт Миддлтон.

Образец почерка Кейт Миддлтон (скриншот)

Почерк герцогини Сассекской фанаты назвали безупречным и идеальным.

Выяснилось, что Меган Маркл много лет назад освоила не только профессию актрисы, но и профессию специалиста по каллиграфии. До того, как ее утвердили на первую роль, она работала в компании Paper Source, где преподавала частным клиентам искусство красивого письма.

"Это была ее работа на полставки, когда она проходила прослушивания на роли", – рассказал журналистам генеральный директор организации Винни Парк.

Образец почерка Меган Маркл (Скриншот)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Кейт Миддлтон уличили в "донашивании" платьев.

А также рассказывали о том, что Меган Маркл просила подругу найти ей богатого жениха в Британии.