Меган Маркл снова попала в скандал: что произошло

Меган Маркл снова подверглась критике со стороны общественности. В этот раз – за ее план по поводу крестин сына Арчи Гаррисона Маунтбеттен-Виндзора.

Изначально крестины наследника Меган Маркл и принца Гарри были запланированы на 5 июля, но оказалось, что этот день не подходит другим членам королевской семьи. Выяснилось, что королева Елизавета не сможет присутствовать на крестинах правнука, так как у нее запланированы на этот период поездки.

Меган Маркл и принц Гарри перенесли крестины на 6 июля, но и эта дата оказалось неподходящей, так как в этот день королева Елизавета вместе с принцем Филиппом посетят Королевский конный завод в Сандрингеме. Как сообщают источники в королевском дворце, королева хотела присутствовать на празднике своего правнука, но менять планы она не собирается.

Королева Елизавета не будет присутствовать на крестинах Арчи (Коллаж РБК-Украина)

Также под вопросом присутствие и других членов королевской семьи. Инсайдеры не уверены, что Кейт Мидддлтон и принц Уильям посетят крещение Арчи в Виндзорском замке и основной причиной указывают то, что между двумя семьями уже давно нет согласия, что привело к тому, что они даже разошлись в Королевском благотворительном фонде в разные стороны.

Волна критики обрушилась на герцогов Сассекских и за место, которое они выбрали для крещения своего наследника. Оказывается, часовня в Виндзорском замке уже давно пользуется дурной славой.

20 ноября 1992 года, в 45-ю годовщину свадьбы принца Филиппа и королевы Елизаветы, там вспыхнул пожар и выгорело почти все помещение. После этого в часовне был сделан капитальный ремонт и заменены даже витражи на окнах. Восстановление заняло почти 5 лет.

В этой часовне венчались многие члены королевской семьи и практически все браки закончились печально – герцог Йоркский Эндрю и принцесса Анна расстались, принц Чарльз и принцесса Диана развелись.

Крестить малыша Арчи будет архиепископ Кентерберийский, который ранее венчал Меган Маркл и принца Гарри, а также крестил всех наследников королевской семьи – от принца Чарльза до принца Луи.

Герцоги Сассекские выразили желание скрыть от общественности все, что связано с таинством крещения и мероприятия будет закрытым. Как они объясняют – не хотят шумихи, связанной с сыном. Такая скрытность также пришлась не по вкусу британцам, которые любят разделять важные торжественные события с королевской семьей.

Напомним, ранее мы писали о том, что Меган Маркл и принц Гарри определились с крестными родителями для Арчи.

А также мы рассказывали о том, что королева Елизавета II повлияла на женитьбу своего внука.