Меган Маркл хочет разбогатеть с помощью "дешевого" украшения

Меган Маркл (Getty Images)

Меган Маркл внезапно "засветила" кольцо с тайным смыслом

Меган Маркл оказалась любительницей различных талисманом. Одним из оберегов, которым владеет герцогиня Сассекская, является недорогое, но наделенное глубоким смыслом и "функциями" кольцо.

На кольцо, которое красовалось на руке Меган Маркл в День защиты слонов, обратили внимание тысячи преданных поклонников королевской семьи. Одни юзеры даже начали упрекать жену принца Гарри в том, что при ее деньгах она могла бы и не носить "дешевую бижутерию".

"Дешевое" кольцо Меган Маркл оказалось талисманом (фото: instagram.com/SUSSEXROYAL)

Как оказалось позже, на пальце Меган Маркл красуется украшенное крошечным синим сапфиром золотое кольцо от турецкого ювелирного бренда Kismet by Milka. Его стоимость составляет $300 (около 7500 грн).

Кольцо, которое так любит Меган Макрл (фото: kismetbymilka.com)

Это кольцо сделано в форме "Руки Бога" - защитного знака, который бережет своего обладателя от сглаза. Также, пишет The Sun, в турецкой культуре считается, что "Рука Бога" приносит фортуну, богатство и плодородие. А синий сапфир, помимо защиты от дурного глаза, отвечает также за удачу.

Меган Маркл часто надевает это кольцо от сглаза (фото: kismetbymilka.com)

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл и принц Гарри оскорбили своих соседей, чем вызвали ярость у общественности.