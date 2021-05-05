Meest выделит общине Львова 300 тысяч долларов на социальные проекты

"Община Львова требует сегодня всесторонней поддержки в реализации важных проектов в сферах здравоохранения, социально-культурного развития и развития спорта. Meest хочет, чтобы помощь, которую компания предоставит львовянам, была использована максимально эффективно и с ощутимой пользой для них. Наше сотрудничество с исполнительной властью Львова должно стать основой для определения наиболее важных потребностей в развитии общества и оперативного реагирования на них", - подчеркнул президент Meest Ростислав Кисиль.

Это уже не первая социальная инициатива компании Meest.

В прошлом году оператор выделил 20 млн грн на закупку медикаментов и медицинского оборудования для украинских больниц, а также доставил во Львов первые партии экспресс-тестов, предметы защиты, лекарства, кислородные концентраторы и медицинское оборудование.

В 2021 году Meest профинансировал закупку и доставку в местную больницу скорой медицинской помощи современного хирургического робота Да Винчи.

"Компания Meest более 30 лет работает во всем мире, но ее сердце и мозг -- главный офис - все эти годы неизменно находится во Львове. Meest не только создает рабочие места и платит налоги в городской бюджет, компания неоднократно помогала городу также социальными инициативами. Именно от власти Львова теперь будет зависеть, чтобы бизнес стал надежным партнером общины Львова в реализации социальных проектов. Это важно, потому что в условиях пандемии, к сожалению, мы значительно ограничены в собственных расходах на эти цели и программы", - отметил мэр Львова Андрей Садовый.

В пресс-службе Meest также отмечают, что инициатива может стать хорошим примером для другого бизнеса в вопросе реализации стратегий социальной ответственности перед львовской общиной.