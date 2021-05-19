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Meest открыл 1000 дополнительных отделений

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Київ, Среда 19 мая 2021 14:00
Meest открыл 1000 дополнительных отделений Оператор Meest открыл 1000 дополнительных отделений (фото пресс-служба)
Автор: Styler

В течение мая сеть отделений компаний Meest в Украине увеличилась еще на 1000 пунктов. Сейчас по стране работает более 4000 отделений Meest.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Продолжают в Meest работать и над усовершенствованием самого процесса отправки. Сейчас отправить посылку без очередей и переплат можно через любое отделение Meest.

Упаковать ее можно дома, а заполнить декларацию и оплатить отправку заранее через сайт или мобильное приложение. Также дистанционно в приложение можно удалить уже созданную посылку, проверить на доступность время вызова курьера или получить поддержку оператора для решения любых вопросов.

Благодаря максимальной диджитализации процесса в самом отделении отправка занимает менее минуты, ведь никаких документов или дополнительных манипуляций уже не нужно.

Отделения Meest расположены в самых популярных местах: в придомовых магазинах, аптеках, строительных сетях, магазинах мобильной и бытовой техники, кредитных отделениях и на заправках. Это сделано для того, чтобы пользователи могли отправлять посылки или документы без отрыва от привычных дел - покупая продукты или лекарства или заправляя авто. Почти половина пунктов работают круглосуточно.

В частности, воспользоваться услугами отделений Meest можно в сетях супермаркетов "КОЛО", "Пчелка" и "Сім 23", на АЗС ОККО, Rodnik и Барс, в магазинах мобильных аксессуаров Z-Group и ЖЖУК, в сети супермаркетов "ЛеоКерамика" и других.

Meest открыл 1000 дополнительных отделений

Сейчас доставка всех посылок между отделениями Meest и из отделения в почтоматы компании по Украине - бесплатная. Также на отделение и почтоматы Meest можно заказывать доставку из таких популярных интернет-магазинов, как Rozetka, "Эпицентр", "Мегаспорт", Comfy, Parfums, "Телемарт" и других.

Meest - почтово-логистическая группа компаний, ведущая свою деятельность более чем в 30 странах мира. На украинском рынке компания развивает собственные сети почтоматов и отделений, которые сейчас насчитывают более 1500 автоматизированных устройств и более 4000 отделений.

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