Медовий Спас 2024. Як привітати з Маковієм рідних і близьких

Історія свята

Щороку у серпня відзначають свято Маковія, яке також називають Медовим Спасом. Це свято має свою історію, яка бере початок зі 166 року до Різдва Христового, коли сирійський цар Антіох Епіфан ввів язичницькі обряди в Єрусалимі.

Антіох поставив статую язичницького бога Зевса в храмі і змушував юдеїв поклонятися їй. Багато людей відмовилися від своєї віри, але були й ті, хто залишився вірним Богові.

Законовчитель Єлеазар і сім братів Маккавеїв були мучениками за свою віру і відмову поклонятися ідолам. Вони прийняли мученицьку смерть, а їхня мати Соломонія також загинула після смерті синів.

Як привітати рідних з Медовим Спасом (листівки: vitay.in.ua)

Подвиг мучеників надихнув Юду Макавея, який підняв повстання проти царя і відновив очищення храму.

Свято Маковія, ймовірно, отримало свою назву через збіг імені Макавея з часом дозрівання маку. В цей день святять мед і мак, а також відзначають початок Спасівки - двотижневого посту.

Привітання своїми словами

З Медовим Спасом! Бажаю, щоб у твоєму житті було стільки ж радості, скільки меду в банці, а кожен день приносив солодкі миті щастя та любові. Нехай Господь охороняє тебе від негод і допомагає знаходити радість у кожному дні!

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Вітаю з Медовим Спасом! Нехай у твоєму житті панує такий же затишок і гармонія, як у вулику, а кожен день буде наповнений солодкими моментами і теплом. Бажаю здоров’я і щастя, як меду в найбільшому вулику!

Що побажати на Маковія (листівки: kartynka.top)

З Медовим Спасом! Бажаю тобі, щоб життя було таке ж солодке, як мед, а серце завжди знаходило втіху і радість. Нехай кожен день приносить нові успіхи і теплі спогади!

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З Медовим Спасом! Нехай кожен день буде наповнений радістю і щастям, як мед наповнює чашу. Бажаю, щоб в домі завжди панували любов і гармонія, а всі мрії здійснювались з легкістю.

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Вітаю з Медовим Спасом! Нехай твоє життя буде таким же смачним і солодким, як мед, а сім'я - такою ж дружною і люблячою, як бджоли у вулику. Бажаю радості, здоров’я і щастя на кожному кроці!

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З Медовим Спасом! Бажаю, щоб кожен день твого життя був сповнений солодкими митями і радісними подіями. Нехай серце твоє буде наповнене теплом і любов’ю, а кожна мить приносить щастя!

Красиві привітання на свято Медового Спасу (листівки: vitay.in.ua)

Вірші на свято Маковея

Гарячий серпень, синій небокрай,

Духмяний запах меду і вощини.

Ми вдячні Господу за щедрий урожай,

І Спаський передзвін у небі лине.

Спасителю, прийми від нас уклін

За соти у бурштиновому соці,

Прийми молитву. Спаський передзвін

Воздасть хвалу врожаю в цьому році!

***

Нехай цей Медовий Спас

Буде радісним для вас!

Найщедрішим і щасливим.

Зробить нехай життя красивим.

Нехай здоров’я не підводить,

А зло ніколи хай не шкодить!

***

Маковей, Медовий Спас

меду смачного припас.

У пасічника-бджоляра

стільники із воску повні добра!..

Липовий, гречаний мед

у храм святити несе народ.

Тож збираймося і ми,

щоб бути добрими людьми!

Вітаємо близьких зі святом Маковія (листівки: kartynka.top)

Свято добре і солодке

Час настав медок святить,

Все в житті хай буде гладко

І всіх Господь благословить!

***

Свято українське, Спас медовий!

Настав на радість людям!

Зібраний врожай садовий:

Мед на славу, смак-чудовий!

Зануримося в річку, море,

Змиємо з душ печаль земну!

Нехай сім’я не знає горя,

Віримо в благодать святу!

Привітання до Медового Спасу 2024 (листівки: kartynka.top)