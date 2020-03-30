Медицинская маска из подручных материалов: видеоинструкция

С начала карантина в Украине из-за коронавируса цены на медицинские маски в аптеках подскочили в десятки раз. Однако есть люди, которые, наоборот, самостоятельно шьют и раздают маски бесплатно. Более того, учат, как сделать их из подручных средств.

Одна из них - владелица сети ателье Оксана Романенкова. Она отложила моду на потом и принялась за изготовление атрибутов первой необходимости при пандемии COVID-19. Крой маски - простой, ткань - 100% хлопок. При этом, такие маски людям Оксана отдает бесплатно.

Она рассказывает, что даже если у вас нет ни марли, ни достаточного количества лишнего материала на раздачу, у вас всегда найдется простынь из натуральной ткани.

Как сшить медицинскую маску:

Отрезаем ткань по параметрам 19х36 см. Это стандартные параметры, однако вы можете изменить их под себя или ребенка. Складываем ткань пополам и сшиваем три края. Сложившийся кармашек выворачиваем наружу и шпильками крепим три складки. Пришиваем по краям маски складки. Последний штрих - резинки. Пришиваем по краям.

А семейный врач Наталья Артеменко показала простую марлевую маску, которой врачи могут пользоваться неоднократно. Однако ныне приобрести и марлю - проблематично.

"Такой маской спокойно можно пользоваться два часа. Если нужно проехать в транспорте, сходить в магазин или посидеть в очереди в поликлинике, - эта маска подойдет точно. Однозначно лучше, чем ничего!" - прокомментировала Артеменко.

Вот так можно сшить медицинскую маску из подручных материалов за 1 минуту

Ранее мы писали о том, что врачи экстренно обратились к украинцам из-за COVID-19.