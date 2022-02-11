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Медики рассказали, как защитить себя и своих детей от ветрянки

Автор: Татьяна Самарук

Одним из самых распространенных инфекций и мире является ветряная оспа, или ветрянка. Вирус передается воздушно-капельным путем и является очень заразным.

Об этом информирует Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

В частности, это типичная детская инфекция, которая обычно переносится легко, но может иметь серьезные осложнения, даже опасные для жизни, особенно для младенцев и беременных женщин.

Чаще всего болеют дети в возрасте 2-4 года. Для ветряной оспы характерна осенне-зимняя сезонность, что объясняется тесным контактами детей во время посещения детских садов и школ.

Как проявляется болезнь

Болезнь проявляется сыпями, которые очень чешутся, повышением температуры тела и недомоганием. Такая сыпь появляется сначала на груди, спине, лице, а затем распространяется по всему телу.

Больной ветрянкой считается заразным в течение 10-12 дней.

Кроме того, ветряная оспа относится к болезням, выздоровление от которых происходит без медицинского вмешательства. Чтобы облегчить зуд, нужно подсушить сыпи и снизить риск кожного воспаления.

Врачи говорят, что невозможно предсказать, насколько серьезными будут симптомы у вашего ребенка. Поэтому лучший способ защиты - прививка.

Прививки делают с 12 месяцев и в любом возрасте потом.

Сделать прививку рекомендуют:

  • женщинам, которые планируют беременность и ранее не болели ветряной оспой, поскольку вирус может проникнуть через плаценту к плоду и привести к плохим последствиям;
  • ​​работникам здравоохранения и образования, которые имеют высокий риск инфицирования.

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