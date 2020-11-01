Медики раскрыли секрет самого лучшего завтрака, который поможет снять стресс утром

Медики подробно рассказали о том, какие продукты лучше всего добавить в свой утренний рацион, чтобы снизить уровень стресса и побороть тревожность. После пробуждения эксперты советуют есть авокадо. Также ценным продуктом утром является яйцо. А вот от кофе лучше отказаться.

Как объясняют диетолог Майя Феллер и врач Саманта Элкриф из США в статье для Huffington Post, авокадо помогает утолить голод на длительное время, а в желтке содержатся микроэлементы, которые связывают со сниженной тревожностью.

Идеальным вариантом завтрака, по мнению медиков, будет запеченная половинка авокадо с яйцом. Также можно сделать бутерброд с этим продуктом.

Медики советуют не пренебрегать яйцами, ведь именно белок помогает стабилизировать уровень сахара в крови, а холин и цинк, которые отвечают за снижение тревожности, содержатся в желтках.

Среди других продуктов, идеальных для "антистрессового" завтрака, эксперты назвали: овсяную кашу, ягоды.

"Каша не только позволит начать день со значительной дозы питательных микроэлементов, таких как кальций, железо, магний, калий и B5. Это богатая клетчаткой пища поможет утолить голод на длительное время и весь день будет поддерживать уровень сахара в крови", - замечает диетолог Феллер.

Также, чтобы разнообразить рацион, диетолог советует добавить к завтраку фильтрованный или греческий йогурт. У него есть способность "бороться" с симптомами тревожности, в частности, это лосось и другая жирная рыба, насыщенная жирными кислотами.

"Сбалансированный завтрак может поспособствовать снижению уровня стресса в утренние часы. В блюда нужно обязательно добавить такие питательные вещества, как витамин В, цинк и магний, а также Омега-3", - объясняют Феллер и Элкриф.

В то же время диетологи добавили, чтобы уменьшить тревогу, нужно отказаться кофеина. Он не только может ускорять сердцебиение, но и усиливает ощущение беспокойств.

Напомним, ранее диетолог Ольга Усенко рассказала, как правильно и когда лучше употреблять сладости. По ее словам, лучшее время - до 16:00.

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