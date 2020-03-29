Медики назвали неожиданные методы борьбы с коронавирусом: о чем речь

Медики назвали средство борьбы с коронавирусом (Фото: freepik.com)

Медики назвали уникальное средство борьбы с коронавирусом и стрессами в условиях карантина

Коронавирус распространяется по Украине и миру, и жители планеты ищут способы укрепить иммунитет. Как отмечают медики, стандартные советы по поводу алкоголя, большого количества лука и чеснока в рационе - это не более, чем мифы. Однако есть еще один совет врачей, который не лишен здравого смысла – это побольше заниматься любовными утехами.

Как утверждают врачи-сексологи, а также ученые, занятия сексом в целом благотворно влияет на организм. Он не только омолаживает организм, повышает настроение, но и действительно помогает укреплять иммунитет.

Что об этом говорит наука

"Киллерные клетки (иначе, фагоциты) распознают соседние клеточные образования, зараженные различными вирусами. Обнаружив заражение, киллерные клетки проникают внутрь и провоцирует зараженную клетку самоуничтожиться. Таким образом, если секс увеличивает число киллерных клеток, то это значит, что он не только оздоровляет наш организм, но и поддерживает его иммунную систему", - заявили иммунологи из Швейцарии.

Что советуют украинские медики

Директор областного лабораторного центра МОЗ в Запорожской области Роман Терехов на брифинге дал совет украинцам об интиме. Он отметил, что для профилактики коронавируса, а также для снятия стресса в условиях карантина, стоит уделить побольше внимания любовным утехам.

"Официальная медицина говорит о том, что алкоголь усугубляет любое состояние – это дополнительная нагрузка на печень, на иммунную систему, поэтому в общем-то, экспериментировать не стоит. А другие какие-то моменты, которые отвлекут и поднимут настроение – это, пожалуйста, и даже обязательно", - сказал Терехов.

Что говорят об этом сексологи

В условиях пандемии врачи отмечают, что не стоит заводить новых половых партнеров, а также вступать в интимную связь стеми, у которых есть признаки простудных заболеваний.

"Секс надо не отменить, а изменить. Помните, что коронавирус не живет на слизистой, зато живет на коже и на предметах. Таким образом при непосредственно половом акте он не передается. Но может передаться при объятиях до и после него, а самый эффективный способ передачи COVID-19 - поцелуй. Итальянцы и пострадали сильнее всех, потому что слишком любят целоваться, это у них при встрече делают даже мужчины", - сообщили врачи-сексологи и добавили, что даже оральный секс является безопасным и самое главное – это правила гигиены.

Рекомендации врачей в условиях карантина и пандемии

"Мыло и дезинфекционные растворы. Но не те, которыми пользуются работники больниц, а обычные, относящиеся к бытовой химии. Ими перед соитием следует обрабатывать руки, стопы и спину, если она у вас потеет. При половом акте COVID-2019 не передается, зато можно инфицироваться, соприкасаясь вспотевшими телами. Поэтому некоторые привычные ритуалы в период пандемии лучше изменить. Также придется оставить трогательную манеру полежать в обнимку после соития. Перед лицом коронавируса партнеры могут с чистой совестью рвануть в душ сразу после коитуса. Помните, что малое количество вируса, попавшее на кожу, может не вызвать инфицирования, поэтому чем быстрее вы помоетесь с мылом, тем лучше", - рекомендуют сексологи.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам дали советы, как правильно организовать карантин.