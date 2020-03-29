Медики назвали несподівані методи боротьби з коронавірусом: про що мова

Медики назвали засіб боротьби з коронавірусом (Фото: freepik.com)

Медики назвали унікальний засіб боротьби з коронавірусом та стресами в умовах карантину

Коронавірус поширюється по Україні та світу, і жителі планети шукають способи зміцнити імунітет. Як зазначають медики, стандартні поради з приводу алкоголю, великої кількості цибулі й часнику в раціоні - це не більше ніж міфи. Однак є ще одна порада лікарів, яка не позбавлена здорового глузду – це більше займатися любовними втіхами.

Як стверджують лікарі-сексологи, а також вчені, заняття сексом в цілому цілюще впливає на організм. Він не тільки омолоджує організм, підвищує настрій, але і дійсно допомагає зміцнювати імунітет.

Що про це говорить наука

"Кілерні клітини (інакше, фагоцити) розпізнають сусідні клітинні утворення, заражені різними вірусами. Виявивши зараження, кілерні клітини проникають всередину і провокує заражену клітину самознищитися. Таким чином, якщо секс збільшує число кілерних клітин, то це значить, що він не тільки оздоровлює наш організм, але і підтримує його імунну систему", - заявили імунологи зі Швейцарії.

Що радять українські медики

Директор обласного лабораторного центру МОЗ у Запорізькій області Роман Терехов на брифінгу дав пораду українцям про інтим. Він зазначив, що для профілактики коронавірусу, а також для зняття стресу в умовах карантину, варто приділити більше уваги любовним утіхам.

"Офіційна медицина говорить про те, що алкоголь посилює будь-який стан – це додаткове навантаження на печінку, на імунну систему, тому в загальному-то, експериментувати не варто. А інші якісь моменти, які відвернуть та піднімуть настрій – це, будь ласка, і навіть обов'язково", - сказав Терехов.

Що говорять про це сексологи

В умовах пандемії лікарі наголошують, що не варто заводити нових статевих партнерів, а також вступати в інтимний зв'язок з тими, у яких є ознаки простудних захворювань.

"Секс треба не скасувати, а змінити. Пам'ятайте, що коронавірус не живе на слизовій, зате живе на шкірі та на предметах. Таким чином безпосередньо при статевому акті він не передається. Але може передатися при обіймах до і після нього, а найефективніший спосіб передачі COVID-19 - поцілунок. Італійці й постраждали більше всіх, тому що дуже люблять цілуватися, це у них при зустрічі роблять навіть чоловіки", - повідомили лікарі-сексологи та додали, що навіть оральний секс є безпечним і найголовніше – це правила гігієни.

Рекомендації лікарів в умовах карантину та пандемії

"Мило та дезінфекційні розчини. Але не ті, якими користуються працівники лікарень, а звичайні, що відносяться до побутової хімії. Ними перед актом слід обробляти руки, стопи та спину, якщо вона у вас потіє. При статевому акті COVID-2019 не передається, зате можна інфікуватися, стикаючись спітнілими тілами. Тому деякі звичні ритуали в період пандемії краще змінити. Також доведеться залишити зворушливу манеру полежати в обіймах після сексу. Перед обличчям коронавірусу партнери можуть з чистою совістю рвонути в душ відразу після коїтусу. Пам'ятайте, що мала кількість вірусу, що потрапив на шкіру, може не викликати інфікування, тому чим швидше ви помиєтесь з милом, тим краще", - рекомендують сексологи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям дали поради, як правильно організувати карантин.